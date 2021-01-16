【樓市現象】市民「餓盤」已久 新盤旺場 啟德MONACO錄超額認購近25倍 長沙灣盤The Campton單日賣逾50伙

自新冠肺炎疫情第四輪於去年11月中爆發以來，發展商紛叫停推盤步伐，過去一個多月市場未有一手全手項目推開售，市場餓盤已有一段時間。最近新盤趁市場氣氛回暖齊出擊，市場反應也相當不俗。



內房萬科香港旗下長沙灣項目The Campton於今天（周六，16日）開售74伙價單單位，截至今天下午2時，該盤累計售出約50伙，佔今日開售單位近七成，當中有客人以2,100萬元連購2伙。萬科香港市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞小姐認為，銷情理想，亦由於市場反應熱烈，計劃於短期內加推。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，近期樓股氣氛趨旺，買家入市意欲增加，The Campton市場反應不俗，該行客人出席率近8成，並吸引不少年輕客捧場，佔約4成。項目亦以用家主導，佔約8成。

【樓市現象】樓市再熱新盤收票旺場 買家入市信心大增 二手屋苑週末預約睇樓量連升三周，詳見【下一頁】

想知今年有咩焦點新盤，即按下圖睇真D:

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

▼ 點擊圖片放大



布少明表示，踏入2021年，凝聚的購買力隨樓股向好將進一步釋放，而且本週末更有全新盤推售，預期銷售理想及開頭炮紅盤。預期全月一手交投可達1500伙，二手則有望錄約4500宗水平。



此外，今年頭炮新盤、會德豐地產旗下啟德MONACO於周日（17日）進行首輪發售145伙，該盤糾票反應非常理想，周六截收3,727票，超額認購近25倍，創同區3年內新高。

周日發售的 共145伙單位，發展商形容開價為「啟航置業價」，包括有14個開放式、21個1房、80個2房及30個3房單位，以最高20.5%折扣計算，折實售價為596.6萬至1,888.7萬，折實呎價20,368元至25,708元。

【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易，詳見【下一頁】

今年頭炮全新項目，會德豐地產旗下啟德MONACO於今日（8日）開價，首批價單涉及80伙，佔全盤399伙中的2成，戶型包括開放式至三房戶，實用面積由280至762平方呎，價單售價由750.4萬至2,201.6萬元，呎價由25,619元至31,058元，平均呎價28,514元，扣除最高20.5%優惠後，折實售價介乎596.6萬至1,750.27萬元，折實呎價20,367至24,691元，而折實平均呎價為22,669元。



此外，南豐與港鐵（00066）合作的將軍澳日出康城第10期項目LP10，日前以折實均呎逾1.58萬元開價，首批179伙折實樓價由699萬元起，不少準買家趁本周六假期前往售樓處參觀示範單位，睇樓情況相當不俗。

【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍