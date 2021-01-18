【電動車】廣汽遭中科院院士質疑後挫8%　廣汽澄清「1000公里」、「8分鐘快充」屬兩種電池

▲ 廣汽稱旗下石墨烯電動車可以續航1000公里，8分鐘可充滿80%，被中科院院士質疑可行性

廣汽集團 （02238） 近日宣布石墨烯電池取進展，號稱電動車可有1000公里續航里程，並在8分鐘完成充電80%，不過技術層面受到質疑，中科院院士稱，兼具續航1000公里、幾分鐘充電，目前不可行。內地傳媒指，以投資者身分致電廣汽集團，廣汽表示，所謂的「快速充」和「長續航」的特性，會分別體現在兩種電池上，並非是在一款電池上同時兼顧兩種特性，而目前這兩個項目均在有序推進的過程中。

大和報告也指出，廣汽去年7月曾發布研發電池支援「10分鐘充電行使200至300公里」，料快充技術和續航1000公里所指的是不同類型電池。該行續指，廣汽目標年內推出續航1000公里的電動車，較蔚來汽車（美：NIO）明年第4季推出同級產品更快，令人印象深刻。

廣汽港股上周五午後大幅炒升，周一半日曾跌一成，下午收報8.6元，跌8.1%。廣汽A股則一度升停，全日升幅減少至5%，收報13.2元人民幣。

廣汽旗下新能源子公司「廣汽埃安」上周發布指，石墨烯電池有突破，號稱將可續航1000公里，進入「月充時代」，而且年內就有望投產。

據內媒引述廣汽消息，石墨烯快充電池具備6C快充能力，結合高功率超充設備，最快8分鐘就能充電至80%，續航里程1000公里，整體成本與目前市面上常規動力電池成本相比較略高5至8%。

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不過，事件在周末出現轉折，中科院院士歐陽明高在中國電動車百人會論壇稱：

如果有人告訴你，這個車能跑1000公里，幾分鐘能充滿電，還特別安全，成本還特別低。這是不可能存在的問題，這方面近年來沒有大的突破。

當時廣汽埃安總經理古惠南強調，續航1000公里的電動車今年肯定要出來，快充也能年內推出。他認為，8分鐘充滿80%理論可行，電池能承受，但是要解決配套充電樁的問題，也不會一下子在9月全部套用所有技術，否則成本各方受不了。

廣汽集團黨委書記、董事長曾慶洪也表示，石墨烯基超級快充電池目前已進入實車量產測試階段，廣汽旗下首款搭載車型為「AION V」，目前正在黑河做冬季試驗，初定今年9月可以批量生產。

廣汽周一在A股互動平台則簡單表示，石墨烯電池整車目前已經走向實車量產測試，後續將會根據項目進展發布相關信息。

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編輯︰侯景成