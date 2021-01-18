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【電動車】廣汽石墨烯電池車續航1000公里、中科院院士質疑不可能　港股半日跌半成

股市 12:59 2021/01/18

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廣汽稱旗下石墨烯電動車可以續航1000公里，8分鐘可充滿80%，被中科院院士質疑可行性

傳統車廠繼續加速向新能源轉型。廣汽集團 （02238） 近日布石墨烯基超級快充電池取得展，號稱可有1000公里續航里程。廣汽集團黨委書記、董事長曾慶洪表示，石墨烯基超級快充電池目前已進入實車量產測試階段，廣汽旗下首款搭載車型為「AION V」，目前正在黑河做冬季試驗，初定今年9月可以批量生產，不過技術層面受到質疑。

廣汽周一在A股互動平台稱，石墨烯電池整車目前已經走向實車量產測試，後續將會根據項目進展發布相關信息。

廣汽港股上周五午後大幅炒升，周一半日曾跌一成，中午報8.89元，跌5%，成交18.9億元。廣汽A股則一度升停，半日升9%，報13.64元人民幣。

Tesla為了低電池生產成本，擬於印尼建立鎳供應鏈【下一頁】

廣汽周五午後倒升兩成 內媒：石墨烯電池實車量產測試，可見【下一頁】

據內媒引述廣汽消息，石墨烯快充電池具備6C快充能力，結合高功率超充設備，最快8分鐘就能充電至80%，續航里程1000公里，整體成本與目前市面上常規動力電池成本相比較略高5至8%。

不過，廣汽石墨烯快充電池技術遭中科院院士質疑，歐陽明高在中國電動車百人會論壇稱：

如果有人告訴你，這個車能跑1000公里，幾分鍾能充滿電，還特別安全，成本還特別低。這是不可能存在的問題，這方面近年來沒有大的突破。

廣汽旗下新能源子公司「廣汽埃安」總經理古惠南強調，續航1000公里的電動車今年肯定要出來，快充也能年內推出。他認為，8分鐘充滿80%理論可行，電池能承受，但是要解決配套充電樁的問題，也不會一下子在9月全部套用所有技術，否則成本各方受不了。

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編輯︰侯景成

港股 廣汽集團（02238） 電動車

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