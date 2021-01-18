【電動車】廣汽石墨烯電池車「AION V」9月量產、續航一千公里　港股半日跌半成

▲ 廣汽稱，旗下子企的石墨烯電池車「AION V」9月量產，續航里程達一千公里。

傳統車廠繼續加速向新能源轉型。廣汽集團 （02238） 近日布石墨烯基超級快充電池取得展，號稱可有1000公里續航里程。廣汽集團黨委書記、董事長曾慶洪表示，石墨烯基超級快充電池目前已進入實車量產測試階段，廣汽旗下首款搭載車型為「AION V」，目前正在黑河做冬季試驗，初定今年9月可以批量生產。

廣汽周一在A股互動平台稱，石墨烯電池整車目前已經走向實車量產測試，後續將會根據項目進展發布相關信息。

廣汽港股上周五午後大幅炒升，周一半日曾跌一成，中午報8.89元，跌5%，成交18.9億元。廣汽A股則一度升停，半日升9%，報13.64元人民幣。

據內媒引述廣汽消息，石墨烯快充電池具備6C快充能力，結合高功率超充設備，最快8分鐘就能充電至80%，續航里程1000公里，整體成本與目前市面上常規動力電池成本相比較略高5至8%。

Tesla為了低電池生產成本，擬於印尼建立鎳供應鏈【下一頁】

廣汽旗下新能源子公司「廣汽埃安」早前亦發布官方海報稱，硅負極電池將進入「月充時代」，這一全新動力電池科技「即將量產搭載，不用等到明年」。

廣汽周五午後倒升兩成 內媒：石墨烯電池實車量產測試，可見【下一頁】

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編輯︰侯景成