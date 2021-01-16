【名人豪車】馬化騰、雷軍、劉強東都是蔚來車主　擁限量版EP9超級跑車

▲ 蔚來跑車EP9車主包括中國三大科企掌舵人。

電動車風潮席捲全球，若提起電動車當中的豪華品牌，相信不少人都會想起Tesla（美︰TSLA）。但對於內地民眾而言，國產電動車蔚來汽車（美︰NIO）亦是豪車品牌的代表之一，甚至連港股五大科技龍頭「ATMXJ」當中，有3位都是蔚來的車主。

騰訊 （00700） 主席馬化騰、小米 （01810） 主席雷軍及京東 （09618） 主席劉強東除了都是中國首屈一指的富豪、科網巨頭舵手外，他們都一個共同身份，就是蔚來超級跑車「NIO EP9」的車主。

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蔚來EP9是一款電動雙座雙門超級跑車，於2016年面世，在蔚來電動方程式車隊的幫助之下，EP9保持有多項賽道紀錄。據了解，EP9造價成本約120萬美元，並且只會為內部核心成員打造6輛而已。

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除了馬化騰、劉強東及雷軍外，另外三位車主分別為汽車之家創始人李想、蔚來創始人李斌及高瓴資本張磊。換言之，蔚來EP9實際上是蔚來的「前期重要投資者」的身份象徵。

蔚來EP9搭載了4台電機和4個獨立的變速箱，最大輸出功率可達到1MW。其百公里加速僅需2.7秒的時間，加速到200和300公里每小時分別需時7.1和15.9秒。此外，整車的重量為1735kg，其中電池佔到635kg。滿電狀態下EP9的里程數是427公里，電池可以整顆彈出更換，在快充模式下最少只要45分鐘即可將電池充滿。

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編輯︰侯景成