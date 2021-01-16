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挪威23名長者接種疫苗後死亡　或與疫苗副作用有關

環球政經 19:38 2021/01/16

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全球新冠肺炎疫情持續，不少人期盼疫苗或多或少可以緩和疫情，不過，近紛紛有報道指出，疫苗出現副作用，而且有人接種後死亡，引起外界擔憂。歐洲已陸續有國家開始為國民接種疫苗，當中挪威有23人接種後死亡，死者全部為80歲或以上的長者。當局正在調查死因，又指出，約接種對象為高齡人士又或是身患絕症，風險或更大。

挪威藥品管理局（Norwegian Medicines Agency）周四（14日）聲明表示，國內有23人（年齡均為80歲以上）接種疫苗後死亡。當局調查後發現，接種後的副作用或加重長者本身疾病，並出現嚴重反應。有醫生表明，若長者身體狀況過度虛弱，就不應該接種。當局又針對患有嚴重疾病長者，更新輝瑞疫苗的接種指引。

挪威公共衛生署（Norwegian Institute of Public Health）在聲明中指出，即使接種疫苗後出現較輕微的副作用，也會出現嚴重的後果，甚至對一些即將離世的人帶來好處而論，都只是微不足道。

目前，挪威起碼有3.3萬人接種第一劑疫苗，在去年年底獲准使用輝瑞（Pfizer）、BioNTech的疫苗，本用則獲准使用Moderna的疫苗。

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責任編輯：黎淑雯

 

 

 

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