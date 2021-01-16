【網民熱話】公屋仔無資格拍拖？ 網民：與其成日埋怨出身 不如增值多少少自己

香港結婚至少有層樓在手，似是已成傳統；在拍拖時，連對方家長也會起勢問：「你是住公屋、居屋，還是私樓？」不過，在現實中，即使對方父母不介意，原來自己還是會有所介懷出身。有男網民就在討論區發帖，大呼公屋仔無資格拍拖。

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該名男網民在文中指道，即使女方父母表面上不介意自己出身於公屋，但暗地裡還是會覺得女兒值得擁有更好。他續指，住公屋的人眼光淺窄，未來可以發圍的機會不高，「起碼我唔會知食一餐每人HK$2000嘅晚餐係咩感覺。」

該名男網友說，最遠只去過台灣，而女友經常「出Trip」都坐商務座位；他又欷歔道出，自己與妹妹共用一間房，在凌晨2時打機的「keyboard」（鍵盤）聲音，都會嘈到阿媽。他坦言，為了還學生貸款，連買Tesla股票的錢也沒有，直指公屋仔一日未翻生，談戀愛都蹝氣。

此帖也引起不少網民回應，有人指樓主不應為此自卑，切勿妄自菲薄 ，又用自身作為例子「我都係公屋出生，畢業第一份工就四萬蚊一個月，唔係讀咩神科。 入到大學我覺得已經係一個可以改變自己命運嘅機會，睇你自己把唔把握得到。」

有人指出，樓主與其埋怨出身，不如進修自己，改變命運，「只係想講 機會係自己爭取 與其成日埋怨自己出身 不如增值多少少自己 學好自己科major 或者 練個一技之長 防下身 空閑時間去pt下 做下補習 俾自己有更多錢去爭取下一個機會」、「人哋都未殺死你 你就先殺死咗自己」、。

有網民同意樓主觀點，「咁唔通點，你第日生個女，佢搵左個住劏房嘅男朋友(即條件比你更差) ，你係希望佢去一齊捱定係希望佢搵過第二個？」、「都明你頹嘅位 有種有心無力嘅feel 因為你同女朋友個差別實在太大」。

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責任編輯：黎淑雯