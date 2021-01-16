【內地熱話】人工高但看不慣老細是否要辭職？　網民：換了工作後，還是會看不慣新老闆

內地節目《令人心動的offer》，主要是講述年輕人追尋律師夢的真人show，近日播出內容中的辯題，更引起內地網民連番討論。

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在節目中的辯題為「薪水很高但看不慣老闆要不要辭職」，正反雙方實習生都從不同觀點作出討論。當中，有人指，職場中員工看不慣老闆的現象十分常見，如因此而辭職，代價會十分高昂；又有人指，看不慣老闆會影響情緒，再延伸至職場，令自己工作能力下降，但是內地網民又如何看待呢？

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有網民笑指，自己人正不高，但同時也看不慣老細；有人則指出，這是發生在年輕人常見的情況，「我們沒有面臨薪水很高，只面臨看不慣老闆」、 「其實看不慣老闆大多數都是剛畢業，太年輕，還沒懂得換位思考。」、「我看不慣老闆的唯一原因，就是薪水太低」；也有人直指命題荒謬，「這命題挺狗屁的，只要老闆給的薪口高，我還能看不慣他嗎？」、「老闆不要看不慣我就好了」。

不過，有網民仿似看透世事，認為即使轉到下一份工作，其實也是會看不慣看闆。「辭甚麼辭，你換了三、買千的工作，你還是會發現看不慣老闆。」、「沒有看不慣的老闆，只有滿意的薪水」、「即使老闆是你爸，你都照樣看不慣他。」

有網民直言，既然薪水不低，也代表能力不錯，「問題是，你薪水高，說明能力還行，到哪也會給差不多水平的工資，為何不辭？」

如果是你，會作出甚麼決定？

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責任編輯：黎淑雯