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【Tesla股價】Tesla中國去年新增410座超級充電站　上海工廠本地化進展順利

股市 17:15 2021/01/16

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Tesla中國去年共建設和開放了超過410座超級充電站。

美國電動車公司特斯拉Tesla（美︰TSLA）中國區總經理王昊王昊表示，2020年Tesla在中國的充電網絡建設取得了加速的發展，這一年Tesla中國一共建設和開放了超過410座超級充電站，其中超過180座為V3的超級充電站，而V3超級充電樁是一種運用了全新架構的超充方式，支持高達250千瓦的峰值充電功率，最高可實現充電15分鐘補充250公里的續航電量。

王昊稱，Tesla在華建設的超級充電樁工廠也將於今年正式投產，這一工廠設計產能將達到年產1萬根超級充電樁，進一步加速在華的充電網絡佈局，讓充電補能更加方便快捷。

他又表示︰「車輛和零配件的生產運輸環節是碳排放的重要來源，所以Tesla堅持本地化的生產，並不斷提高零配件的國產化率。上海工廠本地化率的進展非常順利，目前本地化率正在穩步提升中，同時也帶動了上下游產業的發展。」

他指出，因為和傳統汽車的部件不同，Tesla在生產過程中相應的設備和流程的碳排放都大大減少了，推崇的是極簡設計，內部裝飾看似簡單，但是背後蘊含著非常多的高科技因素。

相關文章︰【Tesla股價】美國NHTSA要求Tesla回收15.8萬部Model S、X　涉觸控屏幕失靈

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編輯︰侯景成

汽車 電動車 中國 上海 美國 Tesla

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