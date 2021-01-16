【WhatsApp更新】WhatsApp押後新條款期限　香港私隱專員：歡迎有關安排

▲ WhatsApp昨（15日）突然再宣布，將會推遲該新政策至5月15日推出。香港私隱專員公署今（16日）表示，歡迎有關安排。

WhatsApp在1月初表示將更新私隱條款，要求用戶同意將其個人數據Facebook共享，否則帳戶會在2月8日限期後被移除，觸發「轉會潮」。惟WhatsApp昨（15日）突然再宣布，將會推遲該新政策至5月15日推出。香港私隱專員公署今（16日）表示，歡迎有關安排。

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香港私隱專員公署表示，留意到本地有一廣泛使用的即時通訊軟件今日宣布，將要求用戶接受新使用條款及私隱政策的日期由2月8日延後至5月15日。香港個人資料私隱專員鍾麗玲稱，歡迎該通訊軟件將用戶考慮期延後的安排，讓用戶有充足時間了解新條款及私隱政策及作出考慮。

鍾麗玲又呼籲，該通訊軟件應在這段時間，進一步向受影響用戶提供更多資訊及充分解說，釋除公眾疑慮。

WhatsApp早前透露，因應今次全球私隱政策更新，已與包括香港在內的各地相關機構接觸並解說有關內容，而且公司一直與個人私隱專員公署保持聯絡與溝通，並提供有關今次政策更新的進一步資料。

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責任編輯：曾曉汶