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【美股焦點】蘋果擬推收費Podcast服務　Spotify股價挫6.6%

股市 15:50 2021/01/16

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Spotify在Podcast業務上恐面對蘋果的挑戰。

互聯網的興起令傳統廣播（broadcast）開始轉向網台（Podcast）。Spotify（美︰SPOT）近年亦看準Podcast市主潛力，積極引入大量知名台主權搶佔市場。然而，消息稱蘋果（美︰AAPL） 考慮推出收費制Podcast，吸引更多內容加入，令周五Spotify股價聞訊暴跌6.6%，收報319.82美元。

Podcast常被香港以外的中文媒體稱為播客，「Podcast」一詞是「iPod」和「broadcast」的混成詞，實際上意思即與香港常說的「網台」相近，透過互聯網方式傳播類似電台形式的節目。

據外媒引述消息稱，蘋果正在考慮推出全新播客訂閱服務，將向用戶收取收聽播客的費用。如此一來，蘋果有望藉由訂閱制與播客主抽成吸引更多新的內容創作者，並搶走Spotify的播客主。

過去幾年播客市場不斷增長，蘋果利用手機市佔率優勢，早早將播客功能介紹給所有蘋果用戶，使蘋果在相關市場具領先地位。

Spotify此前買下許多知名播客主版權，如「The Joe Rogan Experience」等提升競爭力。

相關文章︰【美股焦點】Spotify股價漲16%創歷史新高　擴充社交功能市場反應良好

【反蘋果聯盟】Spotify、Epic Games等組聯盟挑戰「蘋果稅」

編輯︰侯景成

美股 香港 Spotify 服務 iPod

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