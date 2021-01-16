  • 18°C
香港時間 : 2021116日 (六) 20:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易

股樓投資 19:49 2021/01/16

分享：

樓市又再暢旺，二手睇樓量連升多個星期，顯示準買家入市信心加強，最近不少屋苑放盤業主的議價空間又再減少。現在普遍屋苑，就算是新界區居屋的呎價絕大部份已逾1萬餘元水平。銀碼不太充裕，但又希望趁農曆新年上車或換樓人士，就要於位置相對較遠離市區的地區尋寶。

【筍盤推介】 隔離就係港鐵站 高層景觀極開揚 2房單位裝修企理可即住  叫價都係5百頭，詳見【下一頁


坐落青龍頭的豪景花園，是少有地平均呎價仍低於1萬元的屋苑，樓價800萬元以下已可購入3房套房，備受需求套3房的核心家庭垂青。最近屋苑錄得一宗828平方呎三房單位成交，成交價733萬元，呎價僅8,853元，


利嘉閣地產首席聯席董事姚頌溏表示，該行新近促成青龍頭豪景花園富儷閣低層A室的二手成交，單位實用面積約828平方呎，三房套間隔，望內園景。他表示，單位放盤約一個星期，原叫價740萬元，經議價後減價7萬元或不足1%，新近以733萬元獲外區換樓客承接，折合實用面積呎價約8,853元。據悉，原業主於2009年6月，以約253萬元購入上述單位，持貨11年，現轉手帳面獲利約480萬元，物業升值近1.9倍。

想睇豪景花園經典相片?可click到下面睇睇:

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房，詳見【下一頁

姚頌溏補充，豪景花園本月至今累錄5宗二手成交，屋苑現時有約130個單位放售，叫價由460萬元起。

 

坐落青龍頭的豪景花園，依山而建，前臨大海景。屋苑由華懋發展，屋苑「最經典」之處，是發展商賣足31年才完成出售所有單位，該項目第一期於1985年開始出售，歷盡多個大事件，如1987年股災、1997年亞洲金融風暴、2003年沙士疫症及2008年金融海嘯等，及至2016年6月才沽出最後一伙一手貨尾，單位為3期28座（又名凱濤）23樓B室頂層連天台特色戶，實用面積1,398平方呎，屬示範單位，以近2,000萬元沽出，創下全港銷售時間最長屋苑的紀錄。

 

豪景花園分三期發展，全數28幢共2,830個單位，屋苑自成一隅，居住環境清幽，屋苑自設會所及商場等配套俱全，生活自給自足。不過屋苑位置而言相對「隔涉」，要坐一程接駁車出荃灣市中心。

未來趨勢】 綠色建築點解關乎人類未來?成本港物業發展新趨勢 帶你睇下新世界綠色建築代表作，詳見【下一頁

K11 ATELIER King's Road究竟有幾「綠色」?即click到下面睇睇：

 

 

    點擊圖片放大
  •  
    • +7
    +6

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

 


 

放盤 發展商 荃灣 青龍頭 豪景花園 華懋

下一篇文章

挪威23名長者接種疫苗後死亡　或與疫苗副作用有關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財務自由】7年來孤注一擲買入Tesla股票　39歲亞馬遜工程師擁逾9,000萬元資產宣布退休
【財務自由】7年來孤注一擲買入Tesla股票　39歲亞馬遜工程師擁逾9,000萬元資產宣布退休
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【2021部署】中信證券看好37隻港股 本季將被納入港股通
【2021部署】中信證券看好37隻港股 本季將被納入港股通
【室內設計】無飯夫婦住17年「雜物」居所　擲36萬裝修500呎屋變音樂之家
【室內設計】無飯夫婦住17年「雜物」居所　擲36萬裝修500呎屋變音樂之家
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
原打算買兩房單位　竟見三房賣兩房價　上車客即時落訂買
原打算買兩房單位　竟見三房賣兩房價　上車客即時落訂買