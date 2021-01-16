【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易

樓市又再暢旺，二手睇樓量連升多個星期，顯示準買家入市信心加強，最近不少屋苑放盤業主的議價空間又再減少。現在普遍屋苑，就算是新界區居屋的呎價絕大部份已逾1萬餘元水平。銀碼不太充裕，但又希望趁農曆新年上車或換樓人士，就要於位置相對較遠離市區的地區尋寶。

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坐落青龍頭的豪景花園，是少有地平均呎價仍低於1萬元的屋苑，樓價800萬元以下已可購入3房套房，備受需求套3房的核心家庭垂青。最近屋苑錄得一宗828平方呎三房單位成交，成交價733萬元，呎價僅8,853元，



利嘉閣地產首席聯席董事姚頌溏表示，該行新近促成青龍頭豪景花園富儷閣低層A室的二手成交，單位實用面積約828平方呎，三房套間隔，望內園景。他表示，單位放盤約一個星期，原叫價740萬元，經議價後減價7萬元或不足1%，新近以733萬元獲外區換樓客承接，折合實用面積呎價約8,853元。據悉，原業主於2009年6月，以約253萬元購入上述單位，持貨11年，現轉手帳面獲利約480萬元，物業升值近1.9倍。

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姚頌溏補充，豪景花園本月至今累錄5宗二手成交，屋苑現時有約130個單位放售，叫價由460萬元起。

坐落青龍頭的豪景花園，依山而建，前臨大海景。屋苑由華懋發展，屋苑「最經典」之處，是發展商賣足31年才完成出售所有單位，該項目第一期於1985年開始出售，歷盡多個大事件，如1987年股災、1997年亞洲金融風暴、2003年沙士疫症及2008年金融海嘯等，及至2016年6月才沽出最後一伙一手貨尾，單位為3期28座（又名凱濤）23樓B室頂層連天台特色戶，實用面積1,398平方呎，屬示範單位，以近2,000萬元沽出，創下全港銷售時間最長屋苑的紀錄。

豪景花園分三期發展，全數28幢共2,830個單位，屋苑自成一隅，居住環境清幽，屋苑自設會所及商場等配套俱全，生活自給自足。不過屋苑位置而言相對「隔涉」，要坐一程接駁車出荃灣市中心。

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記者：陳詠妍



