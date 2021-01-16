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為保總統就職典禮安全　Facebook實施特殊限制

環球政經 18:47 2021/01/16

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社交平台Facebook於周五（15日）表示，基於1月20日為拜登（joe Biden）的就任日子，因此會在平台上攔截有關在白宮、美國國會大廈和州議會大廈附近舉辦的活動宣傳。

Facebook於周五（15日）在博客文章中表示，此舉旨在防止他人使用利用平台煽動暴力，是次舉動並不限於美國地區，同時攔截美國以外的帳戶和專頁，有意在美國指定地點舉行活動的帖子。 

Facebook還額外加入一些限制，如阻止屢次違反政策的帳戶創建活動頁面，或成為頁面或群組管理員等。另外，有報道指出，Facebook內部備忘錄提醒員工，為保障安全，拜登就職前後期間，避免穿上或攜帶Facebook品牌的東西。

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責任編輯：黎淑雯

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