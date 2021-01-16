【挑戰SpaceX】 亞馬遜CEO旗下Blue Origin　擬最快4月執行太空觀光任務

▲ 近日Blue Origin完成太空旅遊火箭推進器及船艙的第14次飛行測試任務「NS-14」，預計最快4月就可看展太空觀光任務「New Shepard」，將首批乘客送上外太空。

太空競賽燃起戰火，除了各國政府，不少私人企業都參與太空競賽。其中Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）的SpaceX以及亞馬遜行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）的Blue Origin，賽況更是相當激烈。近日Blue Origin完成太空旅遊火箭推進器及船艙的第14次飛行測試任務「NS-14」，預計最快4月就可看展太空觀光任務「New Shepard」，將首批乘客送上外太空。

【太空任務】SpaceX「星艦」挑戰新高度 試飛降落失敗兼炸毀（有片）

【環保衛星】日本木製人造衛星 擬2023年發射

CNBC報道指，NS-14在美東時間14日中午12時17分完成發射，利用18公尺高的火箭將船艙送至太空。消息人士透露，是次是Blue Origin將首批人類送進太空前，倒數第二次的演練。而目前Blue Origin計劃6週內，即2月底進行第二次飛行測試，並在4月初進行首次載人飛行。

據資料顯示，Blue Origin預計New Shepard每張太空觀光的船票，價格為20萬美元（約155萬港元）。而New Shepard目標是載人飛過太空邊緣，飛行高度超過34萬英尺。船艙會在無重力狀態下停留數分鐘，之後才會重返地球，乘客可透過巨大觀景窗飽覽太空美景。而火箭及船艙均可重複使用，推進器會以直立的狀態重回地面，船艙則會藉由降落傘著陸。

【科技狂人】馬斯克公布SpaceX星艦細節 擬2024年送人上火星

責任編輯：曾曉汶