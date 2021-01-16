【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房

新盤蠢蠢欲動，樓市氣氛再旺起來，但疫情持續反覆，準買家把握機會找尋減價盤。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，最近入市氣氛暢旺，細價盤十分搶手。元朗區本月至今共錄得17宗「樓仔」成交。

【樓市現象】樓市再熱新盤收票旺場 買家入市信心大增 二手屋苑週末預約睇樓量連升三周，詳見【下一頁】

想知今年有咩焦點新盤，即按下圖睇真D:

▼ 點擊圖片放大 +6 +5



最近區內單幢樓昌盛大廈高層B室，單位實用面積264平方呎，為兩房間隔。單位去年11月叫價380萬元，期內兩度落價，日前最新叫價為315萬元。一名上車客見單位價錢吸引，立即承接，經買家議價後，進一步減價20萬元，最終以295萬元沽出，平均實用呎價11,174元。據悉，原業主於1990年以31.2萬元購入單位，直至現在才轉售，單位升價263.8萬元或8.5倍。

【筍盤推介】 隔離就係港鐵站 高層景觀極開揚 2房單位裝修企理可即住 叫價都係5百頭，詳見【下一頁】



位於元朗市中心宏發徑3號的昌盛大廈，以單幢設計，提供40個單位，實用面積由264呎至266呎。該物業樓齡已達40年，但由於物業位於市中心，附近有多個購物商場如好順利商場、元朗千色匯等，也有不同食肆，購物消閒非常方便。由該盤前往港鐵元朗站只需9分鐘，也鄰近輕鐵大棠路站。



據地產代理的網上放盤數據，現時昌盛大廈仍有4個放盤，叫價由300餘萬頭至400萬元左右，其中高層B室，實用面積264平方呎，叫價315萬元。

【樓市現象】港島租客去東涌探朋友 被美景吸引即愛上呢區 680萬購映灣園2房做業主，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍