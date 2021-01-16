【新冠肺炎】18日起所有抵達英國旅客　須持陰性證明及接受隔離

英國宣布，於下周一（18日）起，所有入起旅客須在抵達後接受隔離，並維持10天，又須持離境前72小時内的新冠檢測陰性證明。

首相約翰遜（Boris Johnson）指，下周一起，所有旅行通道（travel corridor）將於當地時間凌晨4時起暫時關閉，是次措施暫定維持一個月。如有任何旅客入境英國時，未有出示檢測陰性結果證明，將被罰款500英鎊。

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英國單日新增55761宗新冠肺炎確診個案，累計3,325,642人感染，現時為全球確診人數第五高。約翰遜指，希望可以在月底前，為所有護老院院友和員工接種疫苗。

事實上，英國爆地醫療系統不勝負荷，當地醫療人員，尤其為深切治療部（ICU）醫護人員，精神健康都陸續出現問題。有英國醫學雜誌調查訪問709名醫護人，當中有4成半深切治療部醫療人員出現創傷後壓力症候群（PTSD）、嚴重焦慮、抑鬱症或染上酗酒惡習。當中有13%受訪者表示，曾於去去兩周，一直出現自殺念頭。

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責任編輯：黎淑雯