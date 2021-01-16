英國IT男7年前誤棄硬碟　7500個比特幣埋藏堆填區　總值逾2.8億美元

▲ James Howells多年前意外丟棄7500個比特幣。

比特幣近期升勢強勁，一度突破4萬美元。據外媒報道，英國一位35歲IT工程師James Howells表示，他在2013年清理房屋時，錯誤地將裝有7500比特幣的硬碟棄置於垃圾桶，送往堆填區。以目前價格計算，這筆交易的價值將超過2.7億美元（約21億元）。他最近向當地政府申請進入堆填區，以尋回硬碟。

由於堆填區不對公眾開放，Howells需要紐波特市許可，才能進入搜索，擅自闖入將被視為刑事犯罪。但當地議會以環境和資金問題為由，拒絕了他搜索堆填區的請求。

Howells表示，如果他尋回硬碟，會向城市捐贈25％；並且額外捐額約7080萬美元予抗疫基金「Covid Relief Fund」。對於搜索行動的資金，他表示以獲得某個對沖基金的支持，為挖掘項目提供資金。

在遭到拒絕後，Howells表示︰「（紐波特市議會）沒有聽取我們的行動計劃，也沒有機會讓我們提出補救措施，以解決他們對環境的擔憂，但這每次都是直截了當地拒絕。」

紐波特市議會則表示，自2013年以來，Howells已經曾多次聯繫議會，但挖掘搜行動不可能在議會許可下進行。再者， 挖掘堆填區本身會對周圍地區造成巨大的環境影響，存儲和處理廢物的成本可能高達數百萬英鎊；也 無法保證一定能找到該硬碟，以及硬碟是否能正常運作。

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編輯︰侯景成