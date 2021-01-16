【新冠疫苗】調查指泰國英國人最願意接種 香港排尾三

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新型冠狀肺炎全球疫情（01月16日 時間14:00）
新冠肺炎疫情全球大流行，全球各地積極為民眾接種新冠疫苗，希望新冠疫苗可遏制疫情傳播。國際調研和數據分析機構YouGov發表一項調查，指泰國及英國人最傾向接種新冠疫苗，而香港則排尾三。
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|YouGov研究全球各地對接種新冠疫苗的取向
|排名
|國家
|願意接種比例（%）
|不知道會否接種比例（%）
|不願意接種比例（%）
|1
|泰國
|83
|11
|6
|2
|英國
|80
|11
|9
|3
|丹麥
|70
|20
|10
|4
|墨西哥
|68
|19
|13
|5
|印度
|67
|16
|17
|6
|西班牙
|66
|20
|14
|7
|澳洲
|64
|21
|15
|8
|意大利
|64
|15
|21
|9
|中國内地
|61
|24
|15
|10
|馬來西亞
|60
|25
|14
|11
|挪威
|57
|25
|18
|12
|印尼
|56
|27
|16
|13
|阿聯酋
|56
|22
|22
|14
|瑞典
|55
|24
|21
|15
|德國
|51
|22
|27
|16
|沙地阿拉伯
|51
|27
|22
|17
|芬蘭
|50
|27
|23
|18
|新加坡
|47
|34
|19
|19
|美國
|47
|26
|27
|20
|菲律賓
|46
|28
|26
|21
|台灣
|41
|32
|27
|22
|香港
|40
|33
|27
|23
|法國
|39
|23
|38
|24
|波蘭
|28
|35
|37
YouGov研究全球多地民眾對接種新冠疫苗的接受程度，發現泰國人接種疫苗的興趣最高，有83%的受訪泰國人願意接種。而英國與丹麥則排第2位及第3位，分別有8成及7成民眾願意接種疫苗。
中國内地排第9位，有61%的民眾願意接種疫苗；美國排倒數第6位，不足一半（47%）民眾願意接種疫苗；香港排倒數第3位，有4成民眾願意接種疫苗。而法國及波蘭民眾對新冠疫苗的接受程度最低，分別僅得39%及28%的民眾願意接種疫苗。
調查報告指，受訪者拒絕接種新冠疫苗的重要原因，是要觀望新冠疫苗的安全性。
責任編輯：鄭錦玲