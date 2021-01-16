【新冠疫苗】調查指泰國英國人最願意接種 香港排尾三

新冠肺炎疫情全球大流行，全球各地積極為民眾接種新冠疫苗，希望新冠疫苗可遏制疫情傳播。國際調研和數據分析機構YouGov發表一項調查，指泰國及英國人最傾向接種新冠疫苗，而香港則排尾三。

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YouGov研究全球各地對接種新冠疫苗的取向 排名 國家 願意接種比例（%） 不知道會否接種比例（%） 不願意接種比例（%） 1 泰國 83 11 6 2 英國 80 11 9 3 丹麥 70 20 10 4 墨西哥 68 19 13 5 印度 67 16 17 6 西班牙 66 20 14 7 澳洲 64 21 15 8 意大利 64 15 21 9 中國内地 61 24 15 10 馬來西亞 60 25 14 11 挪威 57 25 18 12 印尼 56 27 16 13 阿聯酋 56 22 22 14 瑞典 55 24 21 15 德國 51 22 27 16 沙地阿拉伯 51 27 22 17 芬蘭 50 27 23 18 新加坡 47 34 19 19 美國 47 26 27 20 菲律賓 46 28 26 21 台灣 41 32 27 22 香港 40 33 27 23 法國 39 23 38 24 波蘭 28 35 37

YouGov研究全球多地民眾對接種新冠疫苗的接受程度，發現泰國人接種疫苗的興趣最高，有83%的受訪泰國人願意接種。而英國與丹麥則排第2位及第3位，分別有8成及7成民眾願意接種疫苗。

中國内地排第9位，有61%的民眾願意接種疫苗；美國排倒數第6位，不足一半（47%）民眾願意接種疫苗；香港排倒數第3位，有4成民眾願意接種疫苗。而法國及波蘭民眾對新冠疫苗的接受程度最低，分別僅得39%及28%的民眾願意接種疫苗。

調查報告指，受訪者拒絕接種新冠疫苗的重要原因，是要觀望新冠疫苗的安全性。

責任編輯：鄭錦玲