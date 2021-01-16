【新冠肺炎】CDC預料英國發現變種病毒　或成美國3月主要病毒株

美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Diseases，CDC）一項最新研究顯示，於去年在英國首次發現的新變種病毒B.1.1.7，或成美國3月主要毒株. 「在美國，這種變種病毒在2021年初擴散呈現出快速增長的趨勢，並在3月成為主要變種。」

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綜合外媒報道，研究人員警告指出，若變種病毒確診案持續上升，有機會增加當地醫療壓力，並可能需要採取更大的公共衛生措施來遏制傳播，直到有足夠的人數接種疫苗為止。他們續指，將加強監察變異病毒發展趨勢，勸籲當地人遵守公共衛生措施，如佩戴口罩、勤洗手，以減緩病毒的傳播。

「這些措施如果提早實施，可更加有效減慢B.1.1.7變體的初始傳播。」CDC 生物學家 Michael Johansson對 B.1.1.7 建立傳染模型後警告，若不及時針對B.1.1.7變種病毒採取更多公共衛生措施，3月下下旬前便將成為美國主要的病毒株。

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責任編輯：黎淑雯