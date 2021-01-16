【Bitcoin】35歲英男錯丟21億比特幣深藏堆填區　願捐25%冀政府出手相助

比特幣升幅水漲船高，一度創歷史高位，達4.2萬美元，如曾經大手買入，現在說不定還可以提出退休。一名英國男子不小心將一塊存放比特幣的硬盤扔棄，他又敦促當地政府官員讓他在堆填區進行搜索，讓他的比特幣可以重見天日。

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綜合外媒報道，35歲IT工程師James Howells表示，在2013年清理房屋時，由於擁有兩個一模一樣的裝置，因此錯丟了裝有比特幣的電腦硬碟。據悉，James Howells在多年前收集7500枚比特幣，並放置於被丟棄的電腦硬碟中，若按今天的價格計算，其值將超過2.8億美元（折合約21.71億港元）。

這些年來，James對可以收回比特幣，仍抱有十足信心。儘管電腦硬碟外部有機會損壞和生鏽，他他認為，內部盤片有機會是完好無損，又計劃如可找回，便會找恢復專家修理及讀取數據。

現在的首要任務，應是先找到這個裝有2.8億美元比特幣的電腦硬碟，才可以實現這一系列的計劃。事實上，由於堆填區不對公眾開放，Howells需要紐波特市許可，若擅自闖入將被視為刑事犯罪。Howells續指，如成功尋回硬碟，便會向城市捐贈25％，價值約7,080萬美元作為抗疫基金「Covid Relief Fund」。

不過，紐波特市議會發言人則以環境及處理廢物成本為由，拒絕了James的申請。紐波特市議會發言人續指，開挖垃圾掩埋場須花幾百萬英鎊，不但不能確保可尋回硬碟，更是嚴重破壞環境，因此官方也愛莫能助。

繼去年以3倍升幅成為回報最佳資產之一後，比特幣今年第一個星期續飆升，上周五（8日）升至近42,000美元的歷史高位，現最新報價為36,231.7美元。

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責任編輯：黎淑雯