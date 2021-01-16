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【新股IPO】內地電子煙龍頭悅刻母企赴美上市　估值140億美元

股市 12:51 2021/01/16

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電子煙龍頭悅刻母公司走美上市。

內地知名電子煙品牌「悅刻」的母公司霧芯科技更新招股，IPO發行價每單位ADS為8至10美元，擬發行1.165億單ADS，募資10.85億美元。以招股價中間值計算，霧芯科技估值約為139.79億美元，股份代號為RLX。

霧芯科技電子煙品牌「悅刻」於2018年推出後，2019年悅刻成為中國電子煙市場第一品牌。2020首三季，悅刻的市場份額達62.6%。截至2020年9月30日，公司與110個授權分銷商合作，向覆蓋全國250多個城市的5000多專賣店和其他逾10萬家零售商店提供產品。

財務數據方面，霧芯科技在2018年、2019年和2020年前三季度，實現收入分別為1.32億元、15.49億元和22.01億元人民幣。期內淨利潤分別約為虧損28.7萬元、盈利4774.8萬元和1.09億元人民幣。

霧芯科技創始人包括現任董事長兼首席CEO汪瑩、蔣龍和WEN YILONG。目前RELX為在開曼群島設立的公司，並通過VIE結構實際控制霧芯科技（北京）。

相關文章︰【新股IPO】電子煙悅刻傳擬來港上市 回應：沒有啟動IPO事宜

【電子煙】思摩爾再破頂 中金唱好上調目標價至76元

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編輯︰侯景成

 

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