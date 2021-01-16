  • 20°C
香港時間 : 2021116日 (六) 14:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國會暴亂】衛生部長按慣例請辭 辭職信譴責暴亂事件

環球政治 12:48 2021/01/16

分享：

美國上周發生國會暴亂，有支持美國總統特朗普的示威者闖入國會暴亂，特朗普被指煽動示威者衝擊國會。美國衛生部長阿扎爾按照慣例向特朗普請辭。阿扎爾於遞交特朗普的辭職信中，譴責國會暴亂事件，並促請特朗普確保和平移交權力。

【拜登就職】特朗普幕僚執包袱 納瓦羅搬走習特會照片 【下一頁】

【國會暴亂】持長矛闖國會侵粉被捕入獄 求特朗普特赦 【下一頁】

美國白宮副幕僚長里德爾（Chris Liddell）本月初建議，由特朗普（Donald Trump）任命而無固定任期者，按照慣例應在特朗普卸任前辭職，確保權力順利交接。

美國有綫新聞網絡（CNN）報道，阿扎爾（Alex Azar）周二（12日）按照慣例向特朗普遞交辭職信，但會留任至拜登（Joe Biden）下周三（20日）就職總統當日。

阿扎爾於辭職信中譴責示威者：

（示威者）衝擊國會山莊，是在攻擊美國首次為全球帶來的民主及和平權力移交傳統。

（The attacks on the Capitol were an assault on our democracy and on the tradition of peaceful transitions of power that the United States of America first brought to the world.）

阿扎爾促請特朗普繼續明確譴責任何形式的暴力、要求所有人切勿試圖破壞就職典禮、繼續毫無保留地支持權力和平移交。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【國會暴亂】持長矛闖國會侵粉被捕入獄 求特朗普特赦
2021/01/15
【國會暴亂】持長矛闖國會侵粉被捕入獄 求特朗普特赦
【拜登就職】群星雲集典禮 Lady Gaga獻唱美國國歌
2021/01/15
【拜登就職】群星雲集典禮 Lady Gaga獻唱美國國歌
【拜登就職】特朗普幕僚執包袱 納瓦羅搬走習特會照片
今日
【拜登就職】特朗普幕僚執包袱 納瓦羅搬走習特會照片
特朗普被指不滿朱利安尼 每日15萬律師費拒「找數」
2021/01/15
特朗普被指不滿朱利安尼 每日15萬律師費拒「找數」
【國會暴亂】特朗普《Home Alone》鏡頭恐被刪 男主角舉腳贊成
2021/01/15
【國會暴亂】特朗普《Home Alone》鏡頭恐被刪 男主角舉腳贊成
人事調動 辭職 請願示威 特朗普 美國國會 美國 譴責 白宮

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月16日 時間13:00）

下一篇文章

【英國疫情】入境旅客需持檢測陰性證明及隔離10日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【輝瑞疫苗】挪威23名長者接種後死亡 當局更新注射指引
【輝瑞疫苗】挪威23名長者接種後死亡 當局更新注射指引
新型冠狀肺炎全球疫情（01月16日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月16日 時間13:00）
【拜登就職】特朗普幕僚執包袱 納瓦羅搬走習特會照片
【拜登就職】特朗普幕僚執包袱 納瓦羅搬走習特會照片
伊萬卡被指禁特工借用豪宅廁所 特勤局要向奧巴馬求助
伊萬卡被指禁特工借用豪宅廁所 特勤局要向奧巴馬求助
【國會暴亂】網上瘋傳特朗普支持者被滅口
【國會暴亂】網上瘋傳特朗普支持者被滅口
【科興疫苗】烏克蘭稱有效率未達70% 有權要求「回水」
【科興疫苗】烏克蘭稱有效率未達70% 有權要求「回水」