【國會暴亂】衛生部長按慣例請辭 辭職信譴責暴亂事件

美國上周發生國會暴亂,有支持美國總統特朗普的示威者闖入國會暴亂,特朗普被指煽動示威者衝擊國會。美國衛生部長阿扎爾按照慣例向特朗普請辭。阿扎爾於遞交特朗普的辭職信中,譴責國會暴亂事件,並促請特朗普確保和平移交權力。

美國白宮副幕僚長里德爾(Chris Liddell)本月初建議,由特朗普(Donald Trump)任命而無固定任期者,按照慣例應在特朗普卸任前辭職,確保權力順利交接。

美國有綫新聞網絡(CNN)報道,阿扎爾(Alex Azar)周二(12日)按照慣例向特朗普遞交辭職信,但會留任至拜登(Joe Biden)下周三(20日)就職總統當日。

阿扎爾於辭職信中譴責示威者:

(示威者)衝擊國會山莊,是在攻擊美國首次為全球帶來的民主及和平權力移交傳統。

(The attacks on the Capitol were an assault on our democracy and on the tradition of peaceful transitions of power that the United States of America first brought to the world.)

阿扎爾促請特朗普繼續明確譴責任何形式的暴力、要求所有人切勿試圖破壞就職典禮、繼續毫無保留地支持權力和平移交。

責任編輯:鄭錦玲