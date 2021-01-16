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【美總統交接】美候任總統拜登下周就任 據報特朗普將打破傳統 決定當天上午離開白宮

環球政經 13:05 2021/01/16

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美國候任總統拜登下周三（20日）中午就任，換言之現任總統特朗普距離卸任日子不足一周，特朗普早前已經表明不會參加拜登的就職禮，美國媒傳引述知情人士透露，特朗普決定於拜登就任當天上午離開，惟官方尚未證實以上消息。

最後日子「眾叛親離」 據報特朗普憤慨無人護航，詳情按【下一頁


更多有關現任總統特朗普離開白宮的具體計劃曝光，美聯社引述官員指，原本計劃在卸任前一天離開首都華盛頓的特朗普，將打破傳統，不在總統就職典禮前招待拜登夫婦喝咖啡，更計劃於當地時間20日上午離開白宮，將在當日早上從安德魯斯空軍基地乘坐空軍一號專機前往佛羅里達州，當局正考慮在基地為特朗普舉行歡送儀式，消息更指，特朗普要求告別儀式納入紅地毯、軍樂隊演奏、21響禮炮等元素，他屆時或在儀式上對支持者發表講話。

【國會衝突】眾議院兩度通過彈劾總統刷新歷史　特朗普會否提前下台？詳情按【下一頁

傳媒又指，卸任後，特朗普將飛往佛羅里達州海湖莊園展開新生活，部分現任白宮幕僚計劃繼續為他工作。此外，美國現任副總統彭斯致電祝賀候任副總統賀錦麗，表示願意提供協助。

【紓困方案】拜登宣布1.9萬億財政刺激方案　每人追加派錢1,400美元，詳情按【下一頁

 

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記者：陳詠妍

 


 

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