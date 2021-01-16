【機迷熱話】Switch推出Super Mario特別版　售價$2,340即日起預售

▲ 任天堂為慶祝「超級瑪利歐（Super Mario）」問世35週年，推出瑪利歐紅藍配色的Switch主機組合，售價$2,340。

任天堂遊戲主機Switch一直大受歡迎，任天堂更多次推出遊戲特別版款式的Switch主機。近日任天堂為慶祝「超級瑪利歐（Super Mario）」問世35週年，更推出瑪利歐紅藍配色的Switch主機組合，售價$2,340，現已開放預售。

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是次Super Mario特別版Switch，在主機本體、底座、左右Joy-Con控制器等配件均換上紅、藍搭配設計，就連Joy-Con腕帶及Joy-Con握把都採用紅藍色設計，配合Super Mario的顏色。除此之外，任天堂更推出特別Nintendo Switch「瑪利歐亮麗紅x亮麗藍版」的便攜包，在便攜包的兩面上，皆印滿以Mario服飾設計的圖案。

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至於功能方面，Super Mario特別版Switch與一般版本相同，售價$2,340，即日起開放預售。並將與任天堂Switch遊戲《超級瑪利歐3D世界＋狂怒世界》同步於2月12日公開發售。

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責任編輯：曾曉汶