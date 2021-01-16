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【最強公關災難？】WhatsApp推遲用戶接受新條款期限　延至5月15日　

環球政經 13:40 2021/01/16

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WhatsApp宣布，將延遲用戶同意更新私隱條款的期限，至由原定的2月8日，延遲至5月15日，以確保用戶有足夠的時間閱讀和理解條款。公司表示，將加大努力，掃蕩有關 WhatsApp 隱私與安全政策的錯誤資訊。在5月15日全新商業服務選項推出前，讓使用者以各自認為合宜的步調審視瞭解新的服務條款和隱私政策。

WhatsApp更新私隱條款惹不滿 意大利當局或介入事件：【下一頁

Whatsapp 大中華區梁幼莓急澄清 ：「新措施主要關乎商業通訊」：【下一頁

WhatsApp在官方宣稱，WhatsApp 與 Facebook 無法閱讀用戶的私人訊息，公司不會留存所有使用者傳送訊息和通話對象的記錄。「我們亦不能檢視您分享的位置資訊，也不會將您的聯絡人資訊分享給 Facebook。」

公司續指，此次更新加入新選項，供使用者在 WhatsApp 上向商家傳送訊息時使用，此外也進一步更透明地揭露軟件如何蒐集與使用資料。「雖然現在並非所有人都會在 WhatsApp 上購物，我們認為未來會有愈來愈多的人選擇如此購物，因此必須先讓大家了解這些服務。此次更新並不會擴增我們與 Facebook 分享資料的幅度。」

【卸載熱潮】土耳其當局對WhatsApp展開調查　期間不可分享用戶資料：【下一頁

WhatsApp早前更新私隱條款，要求用戶同意把個人資料與Facebook共享，否則屆時帳戶或會被刪。此事不單引起不少國家城市用戶不滿，並出現一陣「卸載潮」，更促使土耳其及意大利當局介入調查。

延伸閱讀：【iM投資學堂_美股BB班】美股買賣股數及交易費用：【下一頁

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責任編輯：黎淑雯

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