【美股焦點】黑莓力拓汽車操作系統業務　昔日手機巨頭有望成汽車界微軟

▲ 黑苺力拓汽車軟件業務，股價近日大漲。

被視為「智能手機始祖」、曾經在手機行業引領全球的黑莓公司（美︰BB）近日宣布，將加速推進智能汽車操作系統的業務擴張。黑莓和亞馬遜（美︰AMZN）雲服務AWS訂立合作協議，推出以雲端為基礎、QNX作業系統架構的汽車數據軟件平台IVY。

受消息提振，黑莓股價自月初至今累升48.42%，周五收報9.84美元。黑莓希望透過新平台，協助汽車製造商能透過IVY安全地存取車輛感應器數據，並從該數據中獲得有用的分析 。值得注意的是，在手機業務式微後，黑莓開始向汽車操作系統供應商的方向轉型，大有成為智能車領域「Windows」的野心。

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黑莓首席執行長 John Chen 表示，IVY 平台有望為車用體驗帶來一個發明時代，創造新的應用、服務和機會，而不會損害安全、保障或客戶隱私權。

黑莓原本是加拿大一家手機通信公司，公司以手機硬件起家，主要是鍵盤手機為主。2012年之後，由於核心手機業務潰敗、發展戰略迷失，黑莓經營不斷出現大幅虧損、經營收縮、資產規模持續下降。

2017年黑莓拋開硬件生產的包袱，轉型成為專注軟件服務的企業 。根據2020財年第二季財報顯示，其軟件服務收入 1.51 億美元，佔總營收2.59億美元的58.3%。

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