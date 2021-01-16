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【英國疫情】入境旅客需持檢測陰性證明及隔離10日

環球社會熱點 12:07 2021/01/16

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英國由下周一（18日）起要求所有旅客需持離境前72小時内的新冠檢測陰性證明，並要於入境英國後隔離10日。

英國的新冠肺炎疫情嚴峻，英國首相約翰遜宣布收緊英國入境限制。英國由下周一（18日）起暫停旅行走廊措施，要求所有旅客需持離境前72小時内的新冠檢測陰性證明，並要於入境英國後隔離10日。

【英國疫情】近半ICU醫護壓力爆煲  逾一成曾想自殺 【下一頁】

英國去年7月推行「旅遊走廊」（Travel Corridor）措施，旅客如在出發前的14日内，都逗留在英國政府旅行走廊名單内的國家或地區，入境英格蘭後不需要隔離14日。

英國單日新增超過5.5萬宗新冠肺炎個案，再有1,280名患者死於新冠肺炎。約翰遜（Boris Johnson）周五（15日）表示，為防範新變種病毒株傳入英國的風險，英國會由當地周一清晨4點起暫停旅行走廊措施，最少持續至下月15日。

【英國疫情】政府據報3月底前 為50歲以上完成接種 【下一頁】

按照新規定，乘搭飛機、火車或船的旅客要持離境前72小時新冠病毒檢測陰性結果，才可入境英國。上述安排適用於來自所有國家的旅客，英國國民由外地返國也受影響。如有任何旅客入境英國但未能出示有效檢測陰性結果，將會被罰款500英鎊（約5,260港元）。

11歲以下兒童、貨運工人、來自愛爾蘭共同旅行區或欠缺檢測設施的地區人士，可獲得豁免。

即使旅客持有效陰性檢測證明，入境英國後仍要隔離10日如旅客入境英國隔離5日後自費再進行新冠病毒檢測，隔離期有望可縮短一半至5日。

另外，英國為阻止巴西出現的新冠肺炎變種病毒傳入，周五宣布禁止南美及葡萄牙旅客入境英國。

責任編輯：鄭錦玲

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