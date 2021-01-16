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【網絡安全】Facebook控告Chrome擴充程式開發商　涉暗中搜括用戶資料

科技 11:31 2021/01/16

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Facebook日前再被無良開發商透過Chrome擴充程式，暗藏間諜功能，搜括Facebook用戶的個人資料，包括姓名、性別、關係狀況、以及其它帳號資訊等。

Facebook近日爭議不斷！繼早前被內地初創營銷企業「笨鳥社交」因錯誤配置數據庫，披露超過1.3億的Facebook用戶資料。日前再被無良開發商透過Chrome擴充程式，暗藏間諜功能，搜括Facebook用戶的個人資料，包括姓名、性別、關係狀況、以及其它帳號資訊等。

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據ZDNet報道指，Facebook近日在葡萄牙控告「Oink and Stuff」兩名開發者，兩人透過打造Chrome擴充程式，並在其中4款擴充程式藏有間諜功能，用作搜括Facebook用戶的資料。而這4款Chrome擴充程式分別為：Web for Instagram plus DM、Blue Messenger、Emoji keyboard及Green Messenger。目前這些程式均已被Google在Chrome Web Store下架。

Facebook調查顯示，當用家在Chrome瀏覽器中安裝上述其中一款擴充程式時，程式就會夾帶可用來搜括瀏覽器與Facebook網站資訊的程式碼。當用家使用Facebook時，該擴充程式就會開始搜刮其個人資訊。Facebook強調，這些程式未有破壞Facebook的安全系統，僅利用用家的擴充程式來搜集資訊。

Facebook目前以違反Facebook服務條款及葡萄牙資料保護法控告兩人，希望能取得永久禁制令，並要求刪除所持有的所有Facebook用戶資料。

【資料外洩】內地公司伺服器未加密　外洩2億Facebook、Instagram及LinkedIn用戶資料

責任編輯：曾曉汶

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