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【Signal死機】Signal下載量激增伺服器負載過大致死機　WhatsApp趁機暫緩政策更新至五月

科技 09:06 2021/01/16

分享：

Signal在香港時間昨（15日）11時起出現技術故障，用戶未能發送訊息。

WhatsApp早前要求用戶在2月8日前，接受全新的私隱條款，否則帳戶將會被停用，引來大批用戶不滿。而WhatsApp的舉動更引發「移民潮」，香港用戶紛紛轉會使用Signal。在Signal的下載量暴增4200%的情況下，Signal在香港時間昨（15日）11時起出現技術故障，用戶未能發送訊息。而同時，WhatsApp趁機宣布，將暫緩政策更新至五月。

【WhatsApp爭議】土耳其競爭委員會展開調查　WhatsApp需暫緩與Facebook共享用戶資料

【WhatsApp更新】全球網民蜂擁下載Signal　多個市場下載次數稱冠

據Downdetector網站服務狀態顯示，在香港時間周五晚上11時開始，不少Signal用戶報告使用該程式時，出現未能發送訊息的情況。而在故障期間，Signal版面的上方也出示通知，解釋程式正出現技術故障，並稱正盡力的盡快地恢復服務。

據Downdetector網站服務狀態顯示，在香港時間周五晚上11時開始，不少Signal用戶報告使用該程式時，出現未能發送訊息的情況。（Downdetector截圖）

記者也嘗試在Signal上傳送訊息，惟截止今（16日）早9時，服務依然未恢復正常，訊息依然未能傳送並出現「傳送失敗（Send Failed）」的字樣。

截止今（16日）早9時，服務依然未恢復正常，訊息依然未能傳送並出現「傳送失敗（Send Failed）」的字樣。（Signal截圖）

Signal在官方Twitter上表示，由於本週每日下載量都以創紀錄的速度不斷增加，Signal目前已不斷增加新服務器和增加容量，但今天卻超出了預期，數以百萬計的新用戶正在發送訊息。私隱是Siganl的重中之重，因此在增加伺服器容量同時也會先確保用戶私隱。服務正逐步慢慢恢復，感謝各位用戶的耐心配合。

在故障期間，Signal版面的上方也出示通知，解釋程式正出現技術故障，並稱正盡力的盡快地恢復服務。（Signal截圖）

WhatsApp強調點對點加密　盼用戶理解條款

在Siganl死機的同時，WhatsApp突宣布將推遲全球用戶接受新私隱條款的期限，由原來的2月8日，推遲至5月15日。WhatsApp聲明指出，因用戶對於更改私隱條款感到混亂，且有很多不實消息，確保用戶有足夠的時間閱讀和理解條款。

WhatsApp指出，該程式一直使用點對點加密技術，保障用戶的私人對話。而WhatsApp及Facebook都不會有權得知用戶之間的對話內容及位置，也不會記錄或與Facebook分享用戶的通訊錄。

WhatsApp再三強調，更改私隱條款後，並不會改變上述事實，但會增加用戶透過WhatsApp向企業發送訊息的選項，同時為該程式如何收集和使用資料提供更多透明度。

想了解更多通訊軟件程式的安全性？請按【下一頁

責任編輯：曾曉汶

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