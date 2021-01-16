【美股收市】消化放水利好 道指跌177點 銀行股績佳紛回吐

美國候任總統拜登（Joe Biden）公布了最新1.9萬億美元刺激方案詳情；聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）亦「放鴿」，重申短期內不加息。惟金融市場已提前反映了利好消息，投資者亦關注大規模財政刺激的代價，包括未來更大的發債規模及加稅的可能。美股周五自高位回吐，道指一度挫逾370點，收市跌幅收窄。

揭開業績期序幕的華爾街三大銀行，去年第四季盈利均勝預期，投資者趁好消息出貨，美股獲利沽盤湧現，道指收市挫177點，報30814點。納指跌114點，報2998點；標指跌27點，報3768點。

多家華爾街大行業績出爐，摩通、花旗和富國去年第四季盈利均好過預期，但股價分別挫1.6%、6.9%和7.8%。

蘋果公司與科技企業VirnetX長達10年的專利權案件中，最後以蘋果失利告終，連同前一宗專利案敗訴，蘋果合共須向對方支付賠償超過11億美元(85.8億港元)。蘋果股價挫1.37%。

美國證交會調查埃克森美孚，誇大其中一個重要油氣資產的價值，拖累股價挫4.8%，收報47.89美元。能源股滑落4%。

經濟數據方面，美國去年12月零售銷售按月跌0.7%，市場預期為無升跌。2020年全年未經調整的銷售額按年跌0.6%，為11年以來最疲弱。上月剔除汽車的零售更挫達1.4%，是10個月來最大跌幅。密歇根大學發布的1月消費者信心指數初值降至79.4，低於預估的80。

美國疾控中心(CDC)研究員表示，在英國發現的變種新冠毒株，可能已經成為美國主要的新冠病毒，擴散速度十分快。投資者重新吸納美元避險，美滙指數尾段反彈0.6%，報90.78。

油價從高位滑落，紐約期油收市跌2.3%，每桶報52.36美元；布蘭特期油挫2.3%，收報每桶55.1美元。

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責任編輯：柯志宏