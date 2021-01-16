WhatsApp推遲用戶須接受更新私隱條款期限至5月

即時通訊應用程式WhatsApp風波持續鬧大，WhatsApp宣布，將推遲全球用戶必須接受更新私隱條款的期限，由原來的2月8日，推遲至今年5月15日。

WhatsApp聲明指，近期不少用戶對於更改私隱條款感到混亂，且有很多不實消息 ; WhatsApp一直以點對點加密（end-to-end encryption）技術保障用戶的私人對話，因此WhatsApp及Fb都不會看到對話內容、用戶之間分享的位置，亦不會記錄或與Fb分享用戶的通訊錄。

WhatsApp強調，更改私隱條款亦不會改變上述事實，但可增加用戶透過WhatsApp向企業發送訊息的選項，同時為該程式如何收集和使用資料提供更多透明度；聲明指，將來或有更多人在該程式開展業務，有必要讓大家得知這些服務的存在，但不會增加與Fb分享資訊的能力。

WhatsApp早前強制用戶於2月8日起，同意分享資料給母公司Facebook後，引起大量用戶不滿。在WhatsApp最大市場印度，有律師入稟指WhatsApp修改條款後，可能威脅印度國家安全。印度德里高等法院料在當地時間周五處理案件。

意大利亦透露會向歐盟監管機構尋求指引，以保障國民私隱，執行數據保護法規。

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責任編輯：柯志宏