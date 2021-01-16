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【新冠肺炎】全球新冠死亡病例破200萬 美國創紀錄

股市 03:38 2021/01/16

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美國CDC警告稱，英國發現的新冠變種毒株，開始在美國疫情中佔據主導地位。（法新社資料圖片）

美國約翰斯霍普金斯大學發布最新統計數據顯示，截至美國東部時間15日，全球累計死亡病例超過200萬例，達2,000,905宗。美國累計確診病例和死亡病例均為全球最多，分別為23,362,050宗和389,581宗。

數據顯示，全球累計確診病例增至9341萬8,283例。

另外，美國過去兩周死亡人數，打破當地歷來14天死亡數字的最高紀錄。

數據顯示，在1月的前14天內，美國平均每天錄得超過3,050宗不治個案，累積增至42,800宗，為疫情爆發以來的高峰。

美國疾控中心(CDC)預測，未來6天，將有14,400名美國人染疫身亡。分析稱，按照這個速度，美國死亡總人數，可能於1月20日前，突破40萬人。CDC警告稱，英國發現的新冠變種毒株，開始在美國疫情中佔據主導地位。

除美國外，累計死亡病例較多的國家還有巴西、印度、墨西哥、英國和意大利等；累計確診病例較多的國家有印度、巴西、俄羅斯、英國和法國等。

全球新冠死亡病例數仍在快速攀升。數據顯示，全球累計死亡病例2020年9月28日增至100萬宗，2020年12月3日增至150萬宗，從100萬宗增至150萬宗，所需時間用不到3個月，從150萬宗增至200萬宗亦需時不到2個月。

【新冠肺炎】英國抗疫加碼 下周一關閉所有旅行通道

 

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