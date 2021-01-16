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【未來趨勢】 綠色建築點解關乎人類未來?成本港物業發展新趨勢 帶你睇下新世界綠色建築代表作

股樓投資 17:11 2021/01/16

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每逢夏天，相信大家也會感受到天氣炎熱的日子愈來愈多，可見氣候變化關乎人類未來，而實現碳中和對於全球應對氣候變化尤關重要。聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2018 年的報告曾指出，如果要把全球溫度升幅控制在攝氏 1.5 度以下，全球人為碳排放必須在 2030 年前控制到較 2010 年減少大約 45 %，並在 2050 年達到凈零碳排放。國家主席習近平在2020年 9 月 宣佈中國力爭2060年前實現碳中和；而特首林鄭月娥去年11月發布新一份《施政報告》，終於承諾香港會在2050年達到碳中和。

香港綠色建築議會主席張孝威

事實上，香港建築物用電量佔全港九成，而用電產生的碳排放就佔全港六成，其實只要能讓建築物減少耗電，就能減少碳排放。近年愈來愈多香港企業重視社會責任，通過各種方式節能減排，綠色建築近年也在香港應運而生。

香港綠色建築議會主席張孝威接受專訪時表示，透過綠建環評（BEAM Plus）這評估工具，有助香港的新建或現有的建築物變得更「綠色」，也有助提升埋建築物的估值及租金水平。綠建環評是香港最常用的綠色建築評級工具，為建築物在規劃、設計、施工、調試、管理、運作及維修中的各範疇，訂立了一套全面的表現準則。張孝威表示，新建建築每年有超過130個新登記項目，逐年穩步上揚，而既有建築則每年有70至100個項目登記。已評估的綠建環評新建建築項目，預計每年節省8.8億度電及1,900萬平方米食水及廢水，合共為香港減少每年約62萬噸碳排放，相等於種植2,700萬棵樹。

K11 ATELIER King's Road究竟有幾「綠色」?即click到下面睇睇：

 

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新世界發展（00017）在綠色建築方面，可算是本港發展商中行得較前及較快。集團旗下位於北角的甲級商廈K11 ATELIER King's Road，成為首幢獲三大最高級別建築認證的大廈，包括包括評估建築對人類健康影響的《WELL建築標準》及《領先能源與環境設計》（LEED）的鉑金級別認證，以及香港綠建環評（BEAM）新建建築鉑金級認證。是全球首幢取得《WELL建築標準TM》鉑金級別預認證的建築；該項目也是全港首個採用綠色貸款來發展的項目，新世界發展有限公司可持續發展主管鄧業煒表示，集團在設計上的環保創新方案的確比其他發展商多，希望未來在這方面有更多示範或起動作用。

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K11 ATELIER King's Road於2019年底落成，鄧業煒指，該項目的建築亮點，是要配合2030年時將集團的碳排放減半的目標，「我們在開發新項目時，在設計上也要達到這個目標，整座大樓相比起香港一般的寫字樓大廈，一年可以多慳30%的用電，另外在天台位置也安裝了再生能源的系統，如有風車，可以供天台燈飾的照明用。」項目天台還設有全亞洲及澳洲最大的混合太陽能和熱能板（PVT Panel），佔地 220平方米，為辦公室製電及把水預熱。

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綠化方面，K11 ATELIER King's Road整個項目的綠化面積等於整個項目的220%，為增加綠化面積，研發專利的「綠化天幕」，全球首創倒向種植項目。天台也響應環保及健康建築的理念，除了有城市農場，種植可以食用的綠色植物，也做了一條緩跑徑，可以讓租客在日常工作較繁忙時，可以上來小休或輕鬆一下。

想知道更多綠色建築的詳情及好處，請留意今期《iMoney》地產專題。

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