【美國經濟】高盛料財政刺激計劃縮水至1.1萬億美元　可望短期內通過

▲ 拜登提出1.9萬億美元的財政刺激計劃。

美國候任總拜登公布了新一輪經濟紓困計劃詳情後，高盛團上調了短期內料將在國會獲得通過的刺激案預期規模，不過數字遠低於拜登計劃的1.9萬億美元。高盛分析師Alec Phillips在一份報告中估計，鑑於教育和公共衛生支出料將提高，加之包括失業保險和其他援助項目，預計新的刺激案規模將為1.1萬億美元，高於高盛先前預期的7500億美元。

Phillips預計，該援助案可能會在2月中旬至3月中旬獲得批准，但時間取決於對特朗普的彈劾以及民主黨整合預算案的進展。鑑於兩黨在參議院各佔50席（兩位無黨派參議員立場貼近民主黨），加之副總統賀錦麗的投票（副總統兼任參議院議長，在投票平手時能夠決定議案是否通過）可以打破平局，料法案最終會獲得通過。

但要注意的是，參議院審議包括須時甚久的辯論程序，只有達60票的門檻才可提前終止辯論，加快表決過程。Phillips表示︰「我們預計不會有10位共和黨人支持1.9萬億美元的救助計劃。」換言之，若拜登希望盡快通過議案，很可能要作出妥協。

高盛的1.1萬億美元刺激計劃預測中，包括對州和地方政府提供2000億美元紓困資金，而拜登提出的是3700億美元。上個月，一些共和黨人在兩黨聯合小組的提案中給出的數字是1600億美元。

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編輯︰侯景成