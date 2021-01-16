【筍盤推介】 隔離就係港鐵站 高層景觀極開揚 2房單位裝修企理可即住  叫價都係5百頭

自屯赤隧道將於去年12月27日正式開通，近月屯門區樓市繼續成買家焦點，不少準買家睇好屯門區未來發展前景，專誠入屯門物色心水單位，該區樓價也水漲船高，但現時該區仍有不少樓價介乎4百餘5百餘萬元之選，成上車或換樓人士的尋寶地。

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以下介紹的屋苑為屯門兆康苑，屋苑為房委會興建的居屋，屋苑提供共20座，設4,676伙，單位面積介乎466呎至692平方呎。兆康苑於1982年至1984年間建成，樓齡逾36年。但由於屋苑位於西鐵兆康站旁，交通十分方便，加上樓價仍屬低水。

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是次介紹的放盤單位位於兆康苑R座高層8室，單位為兩房間隔，實用面積483平方呎，業主原開價550萬元，現減價至530萬元，減價20萬元，實用面積平均呎價10,973元。單位最吸引之處是設有企理裝修，買家購入單位可即入住，而且處於高層，景觀十分開揚。

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放盤詳細資料如下：

放盤單位： 屯門兆康苑R座高層8室（物業編號：AN214522） 間隔： 2房 實用面積： 483平方呎 叫價： 550萬->530萬元（減價20萬元） 賣點： ．高層開揚 ．具雅緻裝修，可即入住單位 ．跟港鐵兆康站近在咫尺，鐵路交匯處轉流量大 ．環境清幽 ．可做九成按揭 ．間隔四正

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註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍



