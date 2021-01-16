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【筍盤推介】 隔離就係港鐵站 高層景觀極開揚 2房單位裝修企理可即住  叫價都係5百頭

股樓投資 13:41 2021/01/16

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自屯赤隧道將於去年12月27日正式開通，近月屯門區樓市繼續成買家焦點，不少準買家睇好屯門區未來發展前景，專誠入屯門物色心水單位，該區樓價也水漲船高，但現時該區仍有不少樓價介乎4百餘5百餘萬元之選，成上車或換樓人士的尋寶地。

【筍價租樓】外區客鍾情屯門居屋夠近家人 一炮過預繳全年租金 每月僅9千  變相慳左成個月租，詳見【下一頁

以下介紹的屋苑為屯門兆康苑，屋苑為房委會興建的居屋，屋苑提供共20座，設4,676伙，單位面積介乎466呎至692平方呎。兆康苑於1982年至1984年間建成，樓齡逾36年。但由於屋苑位於西鐵兆康站旁，交通十分方便，加上樓價仍屬低水。

【樓市現象】港島租客去東涌探朋友 被美景吸引即愛上呢區 680萬購映灣園2房做業主，詳見【下一頁

是次介紹的放盤單位位於兆康苑R座高層8室，單位為兩房間隔，實用面積483平方呎，業主原開價550萬元，現減價至530萬元，減價20萬元，實用面積平均呎價10,973元。單位最吸引之處是設有企理裝修，買家購入單位可即入住，而且處於高層，景觀十分開揚。

即Click入去睇單位相片：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

 

 

 

放盤詳細資料如下：

放盤單位： 屯門兆康苑R座高層8室（物業編號：AN214522）
間隔： 2房
實用面積： 483平方呎
叫價： 550萬->530萬元（減價20萬元）
賣點：

．高層開揚

．具雅緻裝修，可即入住單位

．跟港鐵兆康站近在咫尺，鐵路交匯處轉流量大

．環境清幽

．可做九成按揭

．間隔四正

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https：//bit.ly/2XL4Cyd

【樓市現象】買家加快入市 用家怕心儀富寧花園筍盤被奪 跟業主洽談至深夜 成功620萬上車，詳見【下一頁

註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。



 

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記者：陳詠妍

 


 

低水 放盤 居屋 屯門區 屯門 港鐵 兆康苑

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