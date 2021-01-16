【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團如何整改？一文看清哪些業務受監管打擊

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團上市觸礁後前路不明，何時能重啟上市也打下問號。人行最新表示，螞蟻集團已成立整改工作組，正抓緊制定整改時間表。外界一直猜測螞蟻集團的業務會如何整改，因重組的結果將影響整間公司的估值以及業務前景。

事實上，從目前內地已出台的監管新規、市場消息看來，即使螞蟻集團最終成功重組，也勢必元氣大傷，收入增長、盈利能力料將大不如前。

人行：螞蟻集團已成立整改工作組，正制定整改時間表，詳情請按【下一頁】

▲ 阿里巴巴、螞蟻集團遭監管調查進程。

▲ 阿里巴巴、螞蟻集團遭監管調查進程。

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▲ 阿里巴巴、螞蟻集團遭監管調查進程。

▲ 阿里巴巴、螞蟻集團遭監管調查進程。

▲ 阿里巴巴、螞蟻集團遭監管調查進程。

消費信貸業務面臨收縮

消費信貸是螞蟻集團的盈利引擎，滙豐證券曾經估算微貸科技業務上半年貢獻螞蟻一半盈利，淨利潤達110億元人民幣。該業務也是螞蟻集團最大收入來源，收入佔比近4成，螞蟻主要通過「花唄」、「借唄」開展信貸業務。

不過內地在螞蟻集團上市前3日發佈《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》，監管要求驟變亦成為螞蟻集團煞停中港上市的導火索。根據新規，在單筆聯合貸款中，小額貸款公司的出資比例不得低於30%。

目前據螞蟻集團披露，其貸款規模達到1.7萬億人民幣，但僅2%貸款本金在資產負債表內。內媒曾經估算，螞蟻集團若要維持該貸款規模，資本金需擴充至1400億元人民幣水平。若螞蟻未來要擴大網貸業務，也需要不停補充資本金。

互聯網存款產品下架

銀保監會、人民銀行聯合印發文件，要求商業銀行不得通過非自營網絡平台開展定期存款和定活兩便存款業務，包括但不限於由非自營網絡平台提供營銷宣傳、產品展示、信息傳輸、購買入口、利息補貼等服務。新規意味著，金融消費者不能再通過螞蟻集團旗下支付寶購買互聯網存款產品。

除了存款產品外，支付寶上也提供理財、保險等其他產品，此類產品則暫時未受影響。

內地限制商業銀行互聯網定存業務，螞蟻集團、京東等相關產品須下架，詳情請按【下一頁】

內地傳要求分享消費者數據

另外外媒早前報道，中國監管部門正向螞蟻集團施壓，要求螞蟻分享其所擁有的消費者數據。中國當局認為，螞蟻集團從支付寶App中獲得海量的個人數據，對小型貸款公司及大型銀行都是「不公平的優勢」。

消息未得到監管當局的證實，但數據被視為互聯網公司最重要的資產，如馬雲在外灘大會所言，互聯網金融的三大核心要素包括豐富的數據、基於豐富大數據下的風控技術、基於大數據的信用體系。若螞蟻集團最終需分享其消費數據，已可料想其相較傳統銀行的競爭優勢也將大大削弱。

內地監管部門傳要求螞蟻集團分享消費者數據，馬雲拒絕，詳情請按【下一頁】

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編輯：陳健婷