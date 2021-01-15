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【騰訊閱文】騰訊斥27億人幣收購「懶人聽書」全部股權

股市 23:09 2021/01/15

分享：

騰訊斥27億人幣收購「懶人聽書」全部股權

騰訊 （00700） 將收購深圳懶人全部股權。閱文集團 （00772） 發公告指，間接全資附屬公司天津閱文及其他賣方同意出售深圳懶人39.9%及60.1%股權予騰訊，代價為27億元（人民幣，下同），其中約10.8億元將歸予天津閱文。

深圳懶人主要從事網絡廣播、有聲閱讀作品及其他互動音頻娛樂形式內容的製作、分發及在線傳播。

大摩料遊戲、廣告成騰訊催化劑，詳看【下一頁】

閱文表示，深圳懶人作為有聲書服務領域最傑出的IP提供商之一，公司將受益於騰訊的非全資附屬公司TME和深圳懶人的協同，得以更快地拓展有聲書市場。目前下游有聲書分銷市場相對穩固，因此，一個具有TME的資本和流量及深圳懶人的經驗和專長相結合的參與者出現，將會增加下游市場的競爭強度，這對公司的上游供應商地位是有利的。

閱文相信，是次出售構成增強公司以知識產權為中心的生態系統，並提高在線音頻服務用戶對公司IP的認知的重要步驟。

閱文新CEO程武發信批組織頑疾 、員工自滿，詳見【下一頁】

交割完成後，天津閱文將不再持有深圳懶人的任何股權。基於交易代價計算，公司自是次出售所得的收益估計約為8億元。閱文指，所得款項將用作集團的未來發展，包括但不限於加強核心內容創作業務、建立內容生態系統及透過併購活動維持公司的競爭力。

相關文章：【美國制裁】騰訊破頂見641元、阿里巴巴升3%　美國務次卿：特朗普制裁名單結束

【互聯網監管】阿里京東美團閱文接連出事　掀起大監管時代序幕？

編輯：袁諾曦

港股 閱文集團（00772）

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