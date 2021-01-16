【樓市現象】樓市再熱新盤收票旺場 買家入市信心大增 二手屋苑週末預約睇樓量連升三周

最近新冠疫情個案似有緩和跡象，加上部份業主希望趁農曆新年前賣樓成功，仍有一定議價空間，同時新盤紛紛起動，帶動準買家睇樓意欲大增，本週末二手屋苑預約睇樓量連升3週。

據美聯物業分行統計，本週末(1月16日至17日) 15個指標屋苑預約睇樓量暫錄得約483組，較上週末升約6.4%，連升三個週末。另外，據該行分行統計，全港10大指標屋苑於1月份上半月合共錄得約149宗成交，較2020年12月上半月升約21.1%，反映市場購買力持續釋放。

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美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，樓股氣氛暢旺，多個全新盤相繼登場，刺激購買力湧現，本週日（17日）啟德焦點項目MONACO首度開售，料將熱賣並開出頭炮紅盤，另多個貨尾新盤亦伺機搶攻，加上日出康城全新盤開價出擊，收票反應相當熱烈，不少準買家入市意欲驟增，帶動本週末多個二手屋苑預約睇樓活動增加，利好港、九及新界三區睇樓量全線上升。他認為，隨着更多新盤湧現，下半月將由一手新盤作主導，短期二手承接力或稍見受壓。

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一手刺激，樓市氣氛趨旺，其中以新界區的睇樓量升幅最高，新界區4個指標屋苑本週末睇樓量暫錄約227組，較上週升約7.6%。美聯物業沙田第一城分行助理聯席董事黃錦瀚表示，近日市場成交表現向好，用家入市信心陸續恢復，帶動沙田第一城樓價睇樓活動轉旺，本週末睇樓量錄約55組，按週上升約10%。美聯物業天水圍嘉湖柏慧分行區域經理亦黎燦強表示，新盤市場再起動，利好整體入市氣氛，有買家趁機出動尋寶，二手成交步伐穩中向好，嘉湖山莊本週末預約睇樓錄約100組，按週上升約5.3%。

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九龍區7個指標屋苑週末預約睇樓量暫錄約142組，較上週末升約6%。美聯物業藍田區助理聯席董事曾偉堯表示，一手新盤連環出擊，入市氣氛向好，雖凍結部分購買力，惟亦有部分客戶積極於二手市場「尋寶」，本週末匯景花園預約睇樓量暫錄約14組，按週保持平穩。



而期內港島區4個指標屋苑的預約睇樓量錄約114組，較上週末續增約4.6%。美聯物業太古城金星閣分行助理營業董事施衍銘表示，隨著股市上升及樓市氣氛向好，太古城上半月交投暢旺，較上月同期上升，儘管週末市場有全新大盤推售，但本週末屋苑預約睇樓量續活躍。



事實上，本月上半月二手市場交投表現不俗，10大屋苑按月交投升逾2成。據美聯物業前線分行統計，按地區分佈，上半月港島區3個指標屋苑錄得約47宗，按月升約30.6%，升幅最顯著。其次為九龍區，4個指標屋苑共錄得約48宗，按月升約23.1%。至於新界區3個指標屋苑則錄約54宗，按月升約12.5%，三區全線錄得升幅。

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記者：陳詠妍





