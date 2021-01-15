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【新股IPO】戶戶送Deliveroo傳今年4月倫敦上市　估值料達百億英鎊

股市 22:54 2021/01/15

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戶戶送傳將於今年4月在英國上市。

總部在英國的外賣配送平台戶戶送Deliveroo傳將在今年4月進行IPO上市募資，估值將達到100億英鎊（約136億美元）。據較早前外媒報道，Deliveroo已委任美銀美林、花旗、富瑞及Numis負責上市事宜。而最新的消息稱，Deliveroo或將在今年4月進行IPO，但由於仍會與潛在投資者進行討論，估值及上市日期可能會發生變化。

Deliveroo其中一位主要投資者是美國電商巨頭亞馬遜（美：AMZN）。報道稱，Deliveroo希望利用市場資金來追求擴張戰略，並與主要競爭對手Uber Eats和只要吃Takeaway.com抗行。目前在Deliveroo平台上擁有約45000家餐廳，最近公司亦公布了計劃在2021年擴展到英國100多個城鎮。

在同類型競爭對手當中，Just Eat市值接近182億美元，Delivery Hero的市值約320億美元，而其美國同行DoorDash(美︰DASH）的市值約629億美元。

相關文章︰【Deliveroo】戶戶送與7-11及馬莎合作　指定分店送遞雜貨及即食食品

【餐飲寒冬】戶戶送調查：未來3個月料逾5000間餐廳結業或破產　籲免租4個月

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編輯︰侯景成

英股 外賣 英鎊 IPO Uber Eats Uber Deliveroo

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