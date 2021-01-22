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【Kawaii生活百貨@iM網欄】 演技大躍進 龔嘉欣奪視后指日可待

名人薈萃 15:03 2021/01/22

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認識龔嘉欣(Katy)從她16歲做Model開始，當年她還會做活動主持，覺得年紀輕輕口齒伶俐樣子甜美，將來必有可為。之後有一年沒有常聽到她出席活動，原來Katy去了演藝讀戲劇文憑課程。沒多久就知道她入了TVB。

入了TVB一段時間，她都是飾演主角旁邊的妹妹或好朋友，機會是給有準備的人，2016年她憑「幕後玩家」程思汝一角奪得女配角獎。認識的龔嘉欣是一個非常有思想和爽朗的女生，平日相處她都很有大家姐風範，所以當年我看到她在劇中哭得死去活來，我才覺得Katy像開竅了一樣，真的演活力另一個人，不是在演龔嘉欣小妹妹了。那年我在恭賀電話中說「我睇好你好快做視后」，她表示還要努力，多謝支持。

相關文章：【Kawaii生活百貨@iM網欄】疫下的電視台頒獎禮 能穿著漂亮走紅地毯是件幸福的事

去年她在馬來西亞開設了港式火鍋店，我剛好人也在吉隆坡，當然去捧場支持，Katy一邊指導伙記招待客人的模式，怎樣再貼近港式，一邊招待當天的客人，看到她指揮若定，真的又演得又做得。她跟我介紹店內不同打卡位，在大馬怎樣找近似港式的火鍋配料的點滴。

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這幾年見龔嘉欣接到的每個角色都做足功課，演技進步神速，觀眾緣也爆分，加上電視台姐仔開始改朝換代，劇集推出又合時機，各方配合讓她今年有這麼好的成績。

工作大躍進的她，也祝福她愛情運也能一起大躍進，找到一個愛錫她的人。

 

作者_Kawaii簡介：

節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

 

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