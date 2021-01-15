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【大行點睇】未來一年目標減債1500億人幣 中信里昂續籲買入這內房股

股樓投資 23:04 2021/01/15

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中信里昂發表研究報告表示，中國恒大（03333）致力提高與槓桿相關的比率，力爭在３年內達到政府的標準；公司目標是延長債務期限，並在未來12個月內將總借貸減少1500億元人民幣。另外，旗下恒大新能源汽車（00708）將推出六款新能源汽車，一旦成功將成為強大的催化劑，維持恒大「買入」評級，目標價為22.88港元。

【大行點睇】瑞銀予10隻保險股最新評級及目標價一覽 逾半建議買入 兩股最獲看好   詳情請看【下一頁

 【異動股】石墨烯電池啟動實車量產測試 廣汽全日勁升19%    詳情請看【下一頁

本港大型內房股一覽：

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中信里昂指，恒大去年合同銷售額按年增長20.3％至7,230億人民幣，超額完成其6,500億人民幣的目標；合同銷售量亦增長38.3％至8,100萬平方米；去年現金回款額達6,530億元人民幣，去化率約為80％。而於去年底公司總債務為7,170億人民幣，較去年上半年底減少1,190億人民幣，而總土地儲備亦減少至約2.3億平方米。

該行預期，恒大今年合同銷售額目標為7,500億人民幣、開發毛利率保持在27至30％左右，並繼續去槓桿計劃，目標是再減少1,500億元人民幣的債務。就「三條紅線」政策方面，則目標到今年上半年底時，現金短債比將超過1倍及淨負債率低至150％，並到明年上半年底進一步降到100％水平以下，至於資產負債率則目標在2023年上半年底時降到少於70％。另外，該行亦預期恒大今年將恢復核心盈利增長及派息。

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撰文 : 李尚毅

中國恒大（03333） 經濟

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