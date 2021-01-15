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【金融科技監管】內地限制商業銀行互聯網定存業務 螞蟻集團、京東等相關產品須下架

股市 22:34 2021/01/15

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銀保監會、人民銀行推出新規，商業銀行不得通過非自營網絡平台開展定期存款業務，意味螞蟻旗下支付寶等平台相關產品須下架。

銀保監會、人民銀行聯合印發《關於規範商業銀行通過互聯網開展個人存款業務有關事項的通知》，要求商業銀行不得通過非自營網絡平台開展定期存款和定活兩便存款業務，包括但不限於由非自營網絡平台提供營銷宣傳、產品展示、信息傳輸、購買入口、利息補貼等服務。

新規意味著，金融消費者不能再通過螞蟻集團旗下支付寶、騰訊 （00700） 理財通、京東 （09618） 旗下京東金融等平台購買互聯網存款產品。

人行：螞蟻集團已成立整改工作組，正制定整改時間表，詳情請按【下一頁】

事實上，自去年12月以來，螞蟻集團支付寶、騰訊理財通、攜程金融、京東金融、滴滴金融、陸金所等已相繼下架互聯網存款產品。京東金融、螞蟻當時均表示，根據監管部門規範要求下架相關產品，並且只對已購買產品的用戶可見。

人行金融穩定局局長孫天琦早前曾經在公開論壇表示，近兩年來不少銀行在互聯網金融平台推出存款產品，該模式突破地方法人銀行經營的地域限制，部分地方銀行通過互聯網金融平台得以從全國吸收存款，從負債業務已成為全國性銀行。

相關文章：

【監管風暴】內地研要求騰訊、京東、螞蟻集團等科企　共享消費者信貸數據

【阿里巴巴】螞蟻下架互聯網存款產品、新用戶無法購買　阿里巴巴曾跌2%

編輯：陳健婷

港股 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 京東集團—SW（09618） 支付寶 定期存款 銀行 金融 Fintech

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