瑞士盈豐﹕內銀股近期走強 大型中資銀行市淨率或將下調

▲ 瑞士盈豐銀行分析師預計， 三星電子和台積電將有望從超級半導體利好周期中受惠。

剛踏入2021年，本文將分析市場近日焦點﹕

三星、台積電有望成為晶片界領頭羊

全球半導體行業迎來重磅消息，上周五三星電子和台積電分別公佈業績，讓市場進一步意識到全球高端半導體的產能不足的現象。以至近日英特爾動作頻繁 - 把部分晶圓代工訂單外包給台積電，同時公佈更換CEO，英特爾由於內部問題和戰略上的失誤已經落後於三星電子和台積電大概1年左右的時間。至於中國的半導體代表-中芯國際（00981），根據12月份的公告，美國制裁對於中芯國際開發10納米以下工序造成很大的困難，意味著中芯國際距離全球領頭羊的距離會進一步拉開。全球半導體的兩大領頭羊 – 三星電子和台積電，有望共同享受超級半導體利好周期。

內銀股近期走強 大型中資銀行市淨率有望下調

另一方面，筆者前期關注的中資銀行也是迎來各種利好消息，先是有股神接班人-李錄增持郵儲銀行至5%以上；後有招商銀行和興業銀行也是公佈好於預期的業績。從估值的角度來看，大型中資銀行的市凈率約0.3倍到0.6倍，然而股息率約6%到8%。值得一提，大型中資銀行的資本充足比率和撥備覆蓋率也是遠遠好於監管要求。如果考慮到這部分額外的資本回撥，大型中資銀行的市凈率有望進一步下調。

撰文 : 瑞士盈豐銀行執行董事韓焯林博士

聲明：作者為香港證監會持牌人士，沒有持有上述所提及的證券。