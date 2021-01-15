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富時羅素將中國納入全球政府債券指數　遭遇日本投資者阻力

股市 22:02 2021/01/15

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中國債券料於今年10月正式納入富時羅素WGB指數。

國際指數服務公司富時羅素（FTSE Russell）計劃於2021年10月正式將中國債券納入旗下全球政府債券指數（WGBI）。惟據外電最新報道，富時羅素將中國納入債券指數的舉，正面臨日本投資者的阻力。消息稱，日本投資者擔心人民幣缺乏完全可兌換性、部分債券流動性不足及結算問題。

日本投資者，包括管理著172萬億日圓的日本政府退休指數基金（GPIF），為該指數的最大使用者，因此富時羅素正面臨壓力。分析指，GPIF在近九成日本民眾對中國看法負面的情況下，在中國投資將很困難。據估算，追蹤WGBI指數的基金總規模估計在1萬億至2萬億美元之間。

兩位知情人士表示，當富時羅素於12月8日與日本投資者舉行在綫上會議以解釋擴容計劃時，遭到了強烈阻力。一位不願透露姓名的與會者在會上說，GPIF的一位官員提出了擔憂，包括非公開發行的流動性低以及資本管制。

相關文章︰【美國制裁】MSCI富時羅素剔除日558億元對決電訊股　北水狂買117億中移動、U盤跌幅大收窄（第四版）

【美國制裁】富時羅素周四起再從全球股票指數剔出3中資股　中芯、聯通、南京熊貓上榜　

編輯︰侯景成

債券 人民幣 中國 美元 日圓 日本 國債

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