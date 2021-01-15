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【英倫的天空@iM網欄】Brighton 布萊頓－最南沿海城市　著重藝術與創作

名人薈萃 21:53 2021/01/15

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在英國渡假，很多朋友都會想到景色宜人的布萊頓(Brighton)。不過作為落腳的地方，又是不是一個好選擇呢？

先讓我介紹一下，布萊頓是英格蘭南部海濱城市，面積約80 平方公里，人口接近30萬，距離英國首都倫敦南方約 50 公里。這裡被喻為全英國最美麗的城市之一，因為位於英國至南的海邊，氣候溫和而且環境舒適優美，是外國以及本地遊客的渡假聖地。

布萊頓是一個藝術氣息相當濃厚的地方，古色古香的咖啡店遍布了城市各個大街小巷，隨處都可以見到街頭藝人表演，餐廳酒吧臨立。這裡更有個獨有的藝術節，名叫「布萊頓節」，是英國第二大藝術節，在每年的五月份舉行，囊括了多姿多彩的藝術活動，因此特別吸引了許多留學學生及年青人到此聚集。

布萊頓在衣食住行各方面的物價指數比起倫敦相對廉宜，但仍算是英國中較高消費的城市。而在樓價方面，布萊頓是倫敦以外英國房價其中較昂貴的地區之一，因為這裡是旅遊熱點，亦有很多具歷史價值的房屋，加上沿海優美海景，令房屋需求也相對較大。而現在布萊頓房屋市場上，有三分二的買家都是本地人，而其他都是海外投資者或倫敦富有人士買來投資或作渡假用。價格以三房單位為例，由30萬鎊至向海豪宅100萬鎊也有很多選擇，豐儉由人。

交通方面，由布萊頓去倫敦的車程只須約一小時，十分方便，因此有很多人每天往來於布萊頓和倫敦之間，也因此獲得了「倫敦海邊」的稱號。而說到市內交通，除了有火車外，也可以選擇乘坐公車。不過由於政府鼓勵市民步行和騎自行車，所以人們出行時大多步行或騎自行車，因此自行車道也相對寬廣。不過其實布萊頓市區也不算大，從 Brighton Station 前往市區距離也僅步行約10 分鐘左右，所以整體來說都十分便利。

「大衛叔叔，剛剛說到布萊頓受遊學生歡迎，那到底布萊頓的校網如何？」

說到校網，布萊頓具有著名的私校網，三間私校包括頂頂大名的Brighton College、Brighton Girls GDST 及Roedean School。而公立學校反而比較平均，有很多Good級別的學校包括Blatchington Mill School、Varndean School、Dorothy Stringer School、Cardinal Newman Catholic School及Hove Park School。而區內亦有兩所大學，分別是University of Brighton 及 University of Sussex.

個人覺得，布萊頓也很適合年青人來居住的地方，因為這裡高舉個人自由，而且整個小鎮更像歐洲小島感覺。但要注意也很多同性戀者及變性人士都會選擇聚居於此，令城市變得更多元化，充滿各式各樣的色彩。 整體布萊頓的治安非常好，大家可以放心。

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作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介：

為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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