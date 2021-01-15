【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】沙漠中的婚禮係點？ 參加柏柏爾人婚禮 齊跳舞祝賀

今天起床已十時多了，在梳洗時已看見妹妹(khadija)和姪女悉心打扮，非常漂亮，好奇下問她們去那裹遊玩，言語障礙，指手畫腳溝通，原來今天是鄰居婚嫁，她們趕快出門趁熱鬧。

我和穆罕默德吃早餐後，步行往不遠處的小商店，他如過往一樣，和朋友高談闊論，手舞足蹈，看著他覺得很有趣，不明白他每天可以跟朋友滔滔不絕，有說不完的話; 但這天只坐了一會，和朋友連群结隊前往參加鄰舍的婚禮，多駕車子到達門前，眾車不段響號，但仍蓋不到新娘家傳來的勁歌，我們步入家門時，眼前三至八十歲不分年齡隨歌起舞。

主人家也請來樂隊播放音樂及唱歌，新娘和長輩坐在客廳前，獲賓客跳舞祝賀。此時，穆罕默德和朋友走到舞池中高高興興跳舞，而我不懂跳舞也不想獻醜，只暫在旁觀看，已感他們的喜悦。

接近旁睌，新朗才步入新娘家和新娘一起共舞，直至晚上约7時一對新人離開往男家屋企; 此時，女家預備晚餐和親戚朋友共享聊天。

沙漠柏柏爾人的風土民情，特色婚禮，別樹一格，慶幸有機會參加，大開眼界!

▲ 舞蹈祝賀新娘出嫁

▲ 我和穆罕默德的侄仔坐在旁觀看賓客熱舞

作者_Apple (陳偉嫦）簡介： 熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

更多當港女遇上摩洛哥小子@Apple (陳偉嫦）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！