【科技一周回顧】WhatsApp「轉會潮」升溫　三星Galaxy S21系列正式登場

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【CES 2021】最創新手機名單 邊款電競、摺機榜上有名？

美國消費電子展CES 2021正式開幕，舉辦單位美國消費技術協會（CTA）最新公佈一系列創新獎項，涵蓋多達28個不同分類。其中在手機方面，今年度的創新獎項共頒予了9款手機，而排行第一位的是華碩 ROG Phone 3 / ROG Kunai 3 遊戲控制器，而排行第二、三位的手機均為LG旗下的旋轉橫向屏幕、5G手機，包括LG Wing、LG Velvet 5G。

【CES 2021】Lenovo推旋轉屏幕手提電腦 ThinkPad X1 Titanium Yoga售1.8萬起

【CES 2021】TCL新推兩款柔性顯示屏幕 預計最快2024年量產

【CES 2021】LG首款捲屏手機LG Rollable現身 將於今年內上市

2/ 【國會暴亂】Parler起訴Amazon關閉網絡服務器 涉嫌違反壟斷法

美國國會大樓近日發生流血衝突事件，特朗普被指在網上煽動支持者攻擊國會，其後被社交媒體平台封殺。社交媒體Parler被指煽動暴力行為，被亞馬遜（Amazon）停止提供AWS雲端服務。

【國會暴亂】YouTube禁止特朗普頻道上載新內容 指影片涉煽動暴力

3/ 【通訊程式大遷徙】WhatsApp轉場升溫 Signal開group、加Sticker有何注意？（附教學）

【Signal爆紅】Signal轉場必學 DIY自製貼圖分享至好友（附教學）

WhatsApp宣布更改私隱政策規定，要求用戶同意WhatsApp與Facebook共享用戶資訊，網絡上即時掀起轉會潮。不過要由WhatsApp轉場到Signal，有不少網民均表示難有合心的新貼圖（sticker）。不過，除了官方提供免費貼圖包之外，用戶還可以透過Signal電腦版的貼圖編輯器，免費自製心水貼圖！

【社交媒體移民潮】職場轉用Signal宜先考慮實用性 人力資源專家：社交媒體工具預咗無私隱保障

【社交媒體移民潮】ICQ重回大眾視野？ 如何開戶+功能現況

【社交媒體移民潮】MeWe及Signal熱爆 點解要用MeWe？ MeWe標榜無廣告聊天群組選擇多

4/ 【三星實測】三星旗艦5G手機Galaxy S21系列登場 售5,989港元起

三星（Samsung）在香港時間14日晚上11時舉行Samsung Galaxy Unpacked 2021發布會，帶來三星年度旗艦機Galaxy S21系列共3款手機Galaxy S21、Galaxy S21+以及Galaxy S21 Ultra。三款手機均已開始預售，並在1月29日正式公開發售，售價由5,989港元起。

【三星發布會】降噪耳機Galaxy Buds Pro同步推出 續航力達28小時

【三星發布會】Samsung發表首款5G筆電 下月英國率先登場

責任編輯：施雯雯