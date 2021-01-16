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【科技一周回顧】WhatsApp「轉會潮」升溫　三星Galaxy S21系列正式登場

科技 10:00 2021/01/16

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一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【CES 2021】最創新手機名單　邊款電競、摺機榜上有名？

美國消費電子展CES 2021正式開幕，舉辦單位美國消費技術協會（CTA）最新公佈一系列創新獎項，涵蓋多達28個不同分類。其中在手機方面，今年度的創新獎項共頒予了9款手機，而排行第一位的是華碩 ROG Phone 3 / ROG Kunai 3 遊戲控制器，而排行第二、三位的手機均為LG旗下的旋轉橫向屏幕、5G手機，包括LG Wing、LG Velvet 5G。

【CES 2021】Lenovo推旋轉屏幕手提電腦　ThinkPad X1 Titanium Yoga售1.8萬起

【CES 2021】TCL新推兩款柔性顯示屏幕　預計最快2024年量產

【CES 2021】LG首款捲屏手機LG Rollable現身　將於今年內上市

2/ 【國會暴亂】Parler起訴Amazon關閉網絡服務器　涉嫌違反壟斷法

美國國會大樓近日發生流血衝突事件，特朗普被指在網上煽動支持者攻擊國會，其後被社交媒體平台封殺。社交媒體Parler被指煽動暴力行為，被亞馬遜（Amazon）停止提供AWS雲端服務。

【國會暴亂】YouTube禁止特朗普頻道上載新內容　指影片涉煽動暴力

3/ 【通訊程式大遷徙】WhatsApp轉場升溫　Signal開group、加Sticker有何注意？（附教學）

【Signal爆紅】Signal轉場必學　DIY自製貼圖分享至好友（附教學）

WhatsApp宣布更改私隱政策規定，要求用戶同意WhatsApp與Facebook共享用戶資訊，網絡上即時掀起轉會潮。不過要由WhatsApp轉場到Signal，有不少網民均表示難有合心的新貼圖（sticker）。不過，除了官方提供免費貼圖包之外，用戶還可以透過Signal電腦版的貼圖編輯器，免費自製心水貼圖！

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4/ 【三星實測】三星旗艦5G手機Galaxy S21系列登場　售5,989港元起

三星（Samsung）在香港時間14日晚上11時舉行Samsung Galaxy Unpacked 2021發布會，帶來三星年度旗艦機Galaxy S21系列共3款手機Galaxy S21、Galaxy S21+以及Galaxy S21 Ultra。三款手機均已開始預售，並在1月29日正式公開發售，售價由5,989港元起。

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【三星發布會】Samsung發表首款5G筆電　下月英國率先登場

責任編輯：施雯雯

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2021/01/12
【CES 2021】Intel最新i9-11900K旗艦晶片　今年第一季發布
壟斷 5G 特朗普 CES 反壟斷 電競 Facebook Samsung Amazon AWS

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【Signal死機】Signal下載量激增伺服器負載過大致死機　WhatsApp趁機暫緩政策更新至五月
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