【美團股價】美團月底關閉互助業務　美團主動下架成行業分水嶺？

▲ 美團宣布月底關閉互助業務

內地對互聯網及金融活動監管趨嚴格，有互聯網巨企再主動下架金融類業務。美團 （03690） 宣布，因業務調整，美團互助於本月底正式關停，並會全額返還會員的分攤費用。同時，對1月31日前不幸確診大病的會員，提供合理的互助金賠付，全部費用由平台承擔。關停後，美團將繼續聚焦主業發展。

有分析認為，美團是次舉動，或許是基於對整個業務形態未來判斷的考慮，也是一種自我審查。同時，這或將成互助行業的分水嶺，不排除其他有類似業務的企業也在評估業務後效仿。

美團因取消支付寶渠道遇反壟斷訴訟，詳見【下一頁】

據公開資料顯示，美團互助於2019年6月上綫，2020年6月升級為首個「不限病種」的大病互助計劃。自上綫以來，美團互助已公示分攤18期，共幫助382位患病會員，獲得互助金救治。

互助業務屬走灰色地帶

所謂互助業務，即是主要是採用「一人生病，眾人分攤」的運營模式，以降低了患者自身所需要承擔的風險，承擔一部分保險的功能。有分析指，這種類似保險的業務，一直未受監管認可，屬於灰色地帶。

人行指螞蟻集團正制定整改時間表，詳見【下一頁】

事實上，自去年以來，互聯網企業在網絡互助業務上遇到了不小監管壓力。銀保監會打擊非法金融活動局曾於去年9月撰文提到，阿里巴巴 （09988） 螞蟻集團旗下的相互寶、水滴互助等網絡互助平台屬於非持牌經營，涉眾風險不容忽視，部分前置收費模式平台形成沉澱資金，存在跑路風險，如果處理不當、管理不到位還可能引發社會風險，因此，要盡快把網絡互助平台納入監管，盡快研究准入標準，實現持牌經營和合法經營。

有內媒表示，有參與互助計劃會員反映，在通知不到位的情況下，用戶被加入該計劃，並且出現未經用戶同意亂扣錢的現象，遭到不少用戶投訴。

相關文章：【高位減持】時富金融售騰訊、美團、比亞迪 套現近7000萬元

【何超瓊旗下】美高梅：並無計劃進行重組 雪湖資本建議引入中資戰投股東爭續牌 美團、融創在列

編輯：袁諾曦