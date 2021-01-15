【學者獻計】疫情下本港經濟受重挫 港大集結11位教授力量推《香港經濟政策綠皮書》 為未來5至10年經濟發展尋出路

持續達一年的新冠肺炎疫情重擊本港經濟，面對時代變化、新科技的衍生及環球經濟挑戰等多個因素，傳統經濟政策必須改弦易轍，為研究及推動香港經濟政策改革，港大經管學院聯同香港經濟及商業策略研究所周五（15日）公佈《香港經濟政策綠皮書》，由11位教授合作編寫，就經濟政策四大範疇，包括經濟及產業、人力資本、監管與規管以及房屋作出解說，提出政策改革研究方向，期望引起各界討論，共同為香港未來五至十年的經濟發展尋求出路。

▲ 港大經管學院今日發表「香港經濟政策綠皮書」，左起為港大經管學院經濟學教授及香港經濟及商業策略研究所副總監鄧希煒教授；港大經管學院副院長 （人力資源）、滙豐基金教授（環球經濟與企業策略）陶志剛教授；港大首席副校長、經濟學講座教授及黃乾亨黃英豪基金政治經濟學教授、香港經濟及商業策略研究所總監王于漸教授；港大經管學院院長蔡洪濱教授、港大經管學院經濟學講座教授、梁顯利基金教授（經濟學）孫永泉教授及港大經管學院副院長（碩士課程）、管理及商業策略、經濟學教授房育輝教授。

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港大首席副校長、經濟學講座教授、黃乾亨黃英豪基金政治經濟學教授、香港經濟及商業策略研究所總監王于漸教授表示，「香港的經濟遭受疫情及中美關係持續緊張的雙重打擊，加上過往經濟政策各方面均有不少的問題已積累日久未被正視或順利解決。若社會過份依賴市場調節的規劃，可能未能及時回應變化。政府當下需要支持帶頭推動在各個領域推行更到位的政策，以破格思維作政策改革，為逼切的經濟困局共同謀求出路。我們因此結集眾多港大經管學院學者，首次籌備及發表香港經濟政策綠皮書，長遠就影響香港未來的重要議題引發各界更多討論。」

《香港經濟政策綠皮書》究竟有咩內容，即click以下圖片睇介紹：

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港大經管學院院長蔡洪濱教授表示，港大經管學院一貫致力研究本港經濟政策，積極鼓勵學者運用經濟學分析的知識及專長，為香港經濟發展出謀獻策適，從而對社會作出正面影響及貢獻。逢今年為港大經管學院成立二十周年，希望於當前香港經濟發展的關鍵時刻，從嶄新角度提出經濟政策中不同範疇的建議。 《香港經濟政策綠皮書》由港大經管學院共十一位教授編寫，主要聚焦不同範疇，從經濟及產業、人力資源培訓、財政、監管與規管、公共年金及房屋等政策作出解說並給予建議。

在經濟及產業方面，香港經濟及商業策略研究所副總監鄧希煒建議，香港政府推動第三次經濟轉型，以加大研發開支、解決科技人才荒、及將香港經濟再工業化等三大策略，以創造基於科技與研發的知識型經濟，為科研及初創建立更完整的生態環境，並非流於研究及學術層面，繼而為年輕人帶來向上流動及多元就業機會。

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多年來本港面對房屋供應短缺的問題，王于漸建議連接公共房屋及私人房屋市場，重新出售公屋予現有住客，扶助建立出租者置其屋計劃及居屋雙層市場，或進一步融入房地產市場，同時亦應改革計算補地價方法。

私人住宅市場方面，港大經管學院副教授程騰歡提出，就現時樓價高企，應就現有印花稅以及恆常物業稅對規管樓市的成效作評估，建議放棄以印花稅規管思維，改以恆常物業稅（例如差餉）更有效規管樓價；此外，建議將住宅物業差餉率提高至15%，同時為香港永久性居民提供自住業主豁免優惠。

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港大經管學院院長蔡洪濱則建議推動「5年人力資本投資倍增計劃」，其中提及將公共教育支出在GDP的佔比提升至5%；將研發支出在GDP中佔比增至2%；將博士生名額至少增加1倍；為本港優秀大學畢業生往海外名校攻讀博士課程提供全額獎學金，訂立合理的回港服務要求；建立「教育貸款計劃」等。

如想詳細看《香港經濟政策綠皮書》詳細內容，請按此連結。

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記者：陳詠妍