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WhatsApp更新私隱條款惹不滿 意大利當局或介入事件

環球政經 21:31 2021/01/15

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近日，Facebook旗下的通訊應用程式WhatsApp更新私隱條款，強制用戶同意將資料與Facebook共享，引起不少用戶不滿，亦有部分用戶選擇改用其他通訊應用程式。意大利的監管機構指十分關注有關事件，並透露會向歐盟監管機構尋求指引。

【網民熱話】Facebook可獲其他網站上的動態　用戶如何取消連結？詳情請看[下一頁]

WhatsApp事後發聲明指，會審視意大利當局的意見，並強調集團致力為所有意大利人提供加密短訊服務。聲明指，更新私隱條款不會影響用戶私隱，用戶無須同意Facebook的私隱政策，反而可提高數據收集的透明度。

【魔鬼在細節？】WhatsApp更新私隱條款　要求用戶同意與Facebook共享資訊  詳情請看[下一頁]

另外，WhatsApp亦在印度的所有報章刊登頭版廣告解釋事件，並以「WhatsApp尊重且保障你的私隱」及「尊重你的隱私已寫入我們的DNA」為題。WhatsApp在廣告內強調，只有商業用戶的訊息及數據才有機會與Facebook分享，而私人用戶之間的通訊，則不會被分享。

據Sensor Tower統計，事件發生後印度為下載Telegram及Signal最多次數的國家，分別有230萬及150萬次下載。

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撰文 : 趙家盈

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